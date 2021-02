Il mal di denti è molto fastidioso ed uno dei dolori più acuti che si possano sentire: scopriamo alcuni trucchi e consigli per farlo passare in fretta.

Il mal di denti al pari del mal di testa, e a volte ancora di più, è uno dei dolori più fastidiosi e più acuti che si possano sentire. Tendenzialmente i problemi ai denti devono essere curati e risolti da un dentista o da un odontoiatra.

Nel frattempo però che aspettate di essere visitati da un medico potrete avvalervi di alcuni piccoli trucchi e consigli per far passare il mal di denti o perlomeno per attenuarlo. Queste non saranno di certo delle soluzioni definitive ma potranno esservi di aiuto in caso di necessità immediata.

Ecco alcuni trucchi e consigli per alleviare il mal di denti

Non tutti i mal di denti derivano dalla stessa causa. Per determinare il motivo del dolore ai denti è necessario l’intervento di un dentista che saprà con certezza stabilirne la causa. Carie, ascessi, problemi ai nervi, gengiviti, parodontiti, tante possono essere la cause del mal di denti.

Generalmente la prima soluzione a cui si ricorre quando il dolore diventa insopportabile sono i classici antidolorifici. Dall’aspirina, all’ibuprofene, al paracetamolo. Può capitare però di essere fuori casa o di non trovare una farmacia aperta nei paraggi. Cosa fare allora? Ecco alcuni trucchi utili per trovare sollievo al mal di denti.

1) Lavare i denti. Spazzolare i denti con lo spazzolino e passare il filo interdentale può essere a volte una soluzione che aiuta a togliere dei residui di cibo depositati in mezzo ai denti e che possono generare il fastidio.

2) Acqua e sale. Fare degli sciacqui con una soluzione a base di acqua e sale, meglio se tiepida aiuta a pulire i denti e la bocca nonché a disinfettarla. Ed è un ottimo rimedio contro gengiviti e ascessi.

3) Impacco freddo. Fare degli impacchi con un panno e del ghiaccio all’interno da mettere nella parte del viso dove c’è un dente dolorante aiuterà ad alleviare il dolore e il gonfiore. All’incirca si dovrà tenere l’impacco per 10-15 minuti sulla parte e poi toglierlo e ripetere l’operazione per almeno 2-3 volte al giorno, controllando preventivamente che la pelle non sia irritata.

4) Evitare cibi zuccherati. Se avete mal di denti sono da evitare i cibi zuccherati ma anche cioccolata, succhi di frutta, bibite gassate, caffè e tè zuccherati e tutto quello che può danneggiare i denti come cibi spazzatura. Anche i cibi o bevande acide come coca, vino e succhi agli agrumi sono sconsigliati.

5) Chiodi di garofano. Una spezia utile contro il mal di denti che si può usare intera o sotto forma di olio. Nel primo caso si prendono 2 o 3 chiodi di garofano e si masticano piano piano, l’olio che rilasciano aiuterà a lenire il dolore. Altrimenti si possono usare macinati, in tal caso si metterà la polvere sulla parte dolorante. Oppure si può acquistare l’olio ai chiodi di garofano e si applica insieme all’olio d’oliva sulla zona dolorante con un batuffolo di cotone sterile.

6) Otturazione temporanea. Se cade l’otturazione o si rompe il dente e la dentina rimane scoperta provocando dolore potrete ricorrere a una temporanea otturazione che si trova in alcune farmacie, altrimenti utilizzare un vecchio rimedio della nonna ovvero le patate. Mettendone un pezzettino nel dente può bloccare gli agenti esterni che irritano i nervi. Ovviamente si tratta di una soluzione che va al più presto sostituita con l’intervento di un dentista.

7) Usare tè congelato. Mettete la bustina di tè nel congelatore quindi una volta fredda appoggiatela sul dente dolorante e tenetela lì per un po’.

8) Tea tree oil. Funziona come anestetico e aiuta in caso di piccole lesioni come bruciature o scottature ma è efficacie anche in caso di problemi quali paradontiti o gengiviti. Oltre che per fare degli sciacqui se ne possono mettere alcune gocce su un batuffolo di cotone e applicarlo sul dente.