Avere fretta non significa abbandonare la creatività a tavola: la focaccia ripiena con prosciutto e ricotta in padella è la dimostrazione più pratica

La focaccia ripiena in padella è la soluzione ideale quando avete poco tempo ma non manca la voglia di preparare un piatto unico per cena pieno di gusto e con le giuste calorie. La focaccia ripiena con prosciutto e ricotta in padella può diventare un’ottima soluzione per tutti.

La particolarità dell‘impasto è che utilizzando il lievito istantaneo non ci sarà bisogno di farla riposare, ma una volta che è pronto potremo farcirlo subito. Ma c’è anche un’altra soluzione geniale. Parte della ricotta finisce diretta,mente nell’impasto della focaccia che avrà così un sapore più delicato.

Grazie al calore della padella, che si distribuisce in maniera uniforme, non avrete bisogno di attaccare il forno e nemmeno scaldare la pietra refrattaria, se ne avete una. Il risultato finale sarà un piatto rustico, adatto ai grandi e ai bambini.

Focaccia ripiena con prosciutto e ricotta in padella, la ricetta

Ingredienti:

150 g di farina 00

1/2 cucchiaino di lievito istantaneo per preparazioni salate

1 uovo

60 g di provola affumicata

80 g di ricotta

80 g di prosciutto

olio extravergine d’oliva

Preparazione:

In una ciotola ampia versate la farina setacciata e unite subito l’uovo leggermente sbattuto, il lievito, metà della ricotta e il sale. Mescolate bene tutti gli ingredienti con un cucchiaio di legno per avere un composto omogeneo, senza nemmeno avere bisogno di lavorarlo le mani.

Quando è tutto ben amalgamo, il composto per la vostra focaccia farcita in padella sarà pronto per essere utilizzato. Dividete in due l’impasto formando due sfere che poi dovrete stenderete sul piano di lavoro.

Usate il mattarello per ottenere due cerchi delle stesse dimensioni, alti circa 2 centimetri. Poi farcite una delle due parti con il resto della ricotta, il prosciutto e la provola, oppure quello che avete deciso di utilizzare.



Coprite tutto con l’altra sfoglia e sigillate bene i bordi direttamente con le dita leggermente inumidite. Scaldate un filo di olio in una padella antiaderente e cuocete la focaccia ripiena con prosciutto e ricotta per il tempo necessario a farla dorare bene su entrambi i lati. Più o meno in dieci minuti, coprendo per i primi 5, dovrebbe essere pronta.

Quando è bella dorata, versatela in un piatto da portata e servitela a tranci consumandola calda oppure tiepida.