Previsioni meteo per oggi: che tempo farà?

Il maltempo avanza oggi a partire da nord.

Scende prima la neve sulle Alpi e poi, gradualmente, le piogge si spostano verso la Campania e il resto del Sud Italia, con precipitazioni sparse e localmente temporalesche.

Entro sera la pioggia arriva anche sulla Sardegna e verso le regioni tirreniche dalla Toscana.

Nella notte attesi veri e propri temporali.

Ma vediamo la situazione più nel dettaglio con un prospetto zona per zona.

Previsioni meteo nord Italia

Soprattutto sull’arco alpino orientale, dove spende la neve sopra gli 800-1000 metri, il maltempo si fa sentire sempre più. Le nuvole incombono del resto su tutta la zona settentrionale del Paese e le temperature massime si attesteranno tra i 7 gradi di Aosta e i 12 di Milano e Bolzano.

Previsioni meteo centro Italia

Le nubi si addenseranno già dal primo mattino sugli Appennini e in Sardegna per poi trasformarsi in vere e proprie piogge soprattutto sulle regioni tirreniche e quindi sulla Sardegna occidentale, con piogge via via più diffuse in serata e nottata. Resta all’asciutto invece la costa adriatica.

I valori massimi delle temperature saranno compresi tra i 7 gradi di l’Aquila e i 15 di Cagliari.

Previsioni meteo sud Italia

L’instabilità la fa oggi da padrona sul meridione italiano che sin dalle prime ore del mattino se la deve vedere con piogge sparse, spesso anche a carattere temporalesco.

La situazione peggior poi in tarda serata sulla Campania dove si attendono veri e propri nubifragi

Temperature massime in oscillazione tra gli 8 gradi di Potenza e i 15 di Palermo

