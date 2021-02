I cannoli farciti con la crema alla ricotta, un dolce tipico siciliano riproposto in una versione gustosa, golosa e soprattutto leggera. Scopriamo come prepararli.

I Cannoli sono uno dei peccati di gola che si fa più volentieri. La loro versione classica è quella siciliana, con una crema a base di ricotta farcita con i canditi o anche come gradiscono le generazioni moderne, con granola di pistacchio o gocce di cioccolato.

Oggi ve li proponiamo in una versione altrettanto golosa ma preparata in modo light e con soltanto tre ingredienti! Potrete gustarli in famiglia o concedervi una colazione o una merenda davvero ottima, golosa e sana!

Cannoli con 3 ingredienti: gli ingredienti e la ricetta spiegati passo dopo passo

La ricetta dei cannoli con 3 ingredienti nasce dal cuore e dall’estro della food blogger healthydory_. Una ricetta che conquisterà il palato al primo assaggio e che la sua creatrice presenta in modo davvero invitante:

“una cialda croccante, friabile, “non fritta”, quasi luccicante, farcita con una crema avvolgente alla ricotta e deliziosa frutta secca…”

Una ricetta che tutti possono preparare perché fatta con soltanto 3 semplici ingredienti che tutti hanno in casa e sono:

facili e velocissimi

a ridotto contenuto di grassi

senza glutine

senza zuccheri aggiunti

con una cialda vegana, croccante e friabile

Gli ingredienti

“Per l’impasto:

-100 grammi di farina di avena (per me 70 grammi di avena integrale neutra e 30 grammi aromatizzata al gusto biscotto)

-70 grammi di banana matura

-5 grami di olio di cocco sciolto/margarina light a temperatura ambiente

Per la farcia

-200 grammi di ricotta light o yogurt greco 0%

-dolcificante a piacere

Per decorare

-granella di pistacchi

-codette di cioccolato fondente”

Il procedimento

“Ho preparato la cialda vegana mescolando le farine e la banana matura precedentemente schiacciata. Ho aggiunto l’olio di cocco sciolto e ho impastato bene fino ad ottenere un panetto. L’ho avvolto con della pellicola e l’ho lasciato riposare in frigo per 20’. Con l’aiuto di un mattarello ho steso l’impasto e con un coppapasta rotondo (diametro 10 cm) ho ricavato tanti cerchi per.

Li ho avvolti successivamente ai coni per cannoli in acciaio, premendo delicatamente nella giuntura ma facendo attenzione a non attaccare troppo l’impasto allo stampo. Ho cotto in friggitrice ad aria a 200° per 15 minuti (oppure in forno ventilato a 180°C per 20 minuti). Ho lasciato raffreddare e li ho successivamente farciti con la crema alla ricotta, aiutandomi con una siringa da cucina.

TIPS:

*puoi utilizzare la farina che preferisci!

Come da tradizione, ci consiglia di farcire i cannoli all’ultimo per poter godere di tutta la loro croccantezza!”

