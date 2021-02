Andrea Zenga emozionato da Roberta Termali: “Siamo felici grazie a lei”

Andrea Zenga, durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di poter leggere la lettera scritta da Roberta Termali a suo padre Walter, emozionandosi in diretta per le sue parole.

Andrea Zenga continua, come ogni diretta con Alfonso Signorini al GF Vip, a fare piccoli passi avanti verso suo padre, con cui non ha rapporti da diversi anni. Il padrone di casa però ha scelto di metterlo a conoscenza di quanto accaduto negli scorsi giorni nella vita reale. In quanto non solo suo padre sta provando a ricostruire un rapporto con lui, ma anche sua madre Roberta Termali sta provando ad eliminare tutti i vecchi dissapori che li hanno allontanati per rendere felici i loro figli.

Roberta, attraverso una lunga lettera scritta sul settimanale Di Più, ha lanciato un appello a Walter Zenga chiedendogli di mettere da parte tutti i loro litigi e di chiedersi scusa per iniziare un nuovo capitolo della loro vita, in modo tale da rendere i loro figli felici.

L’ex volto della tv, su cui si è fatta una pesante insinuazione a Live Non è la d’Urso, ha chiesto di rivedersi tutti insieme in una tavola imbandita, insieme ai rispettivi compagni di vita e nuovi figli.

Andrea Zenga si è emozionato nell’ascoltare la lettera di sua madre e durante il corso di questa puntata del GF Vip ci ha tenuto a precisare che se lui e suo fratello sono felici le devono soprattutto a lei.

Roberta Termali e Walter Zenga fanno pace? Parla Andrea al GF Vip

Roberta Termali ha lanciato un vero e proprio appello al suo ex marito Walter Zenga, sognando di potersi incontrare di fronte ad una tavola piena di cibo e amore per i propri figli. Andrea, durante il corso di questa diretta del Grande Fratello Vip, ha rivelato che sua madre in realtà ha sempre amato queste grandi riunioni di famiglia però ci ha tenuto a precisare che lui non sarà un uomo felice soltanto se incontrerà suo padre di nuovo e riuscirà ad avere un rapporto con lui, ma lo era anche prima in quanto sua madre si è sempre impegnata al massimo per lui e suo fratello Nicolò.

Il messaggio di Roberta Terminali ha emozionato il giovane Zenga, che ha rivelato che non sa quanto possa essere fattibile fare un pranzo tutti insieme, ma qualora dovesse accadere sarà comunque ben lieto, ma sicuramente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima i rapporti possano diventare come quelli che un padre e un figlio dovrebbero avere.

Andrea Zenga al Grande Fratello Vip, che tra l’altro ignora le dichiarazioni di Raluca, l’ultima moglie di suo padre, sembra aver trovato una certa pace interiore che forse prima non aveva del tutto perché ora sa che grazie alla sua partecipazione al reality show di canale 5 potrà scrivere un nuovo importante capitolo della sua vita.

Ripartire dalle basi: Andrea Zenga e suo padre Walter hanno gettato le basi per un nuovo inizio fuori dalla Casa di #GFVIP. ❤️ pic.twitter.com/dOc3Z3OsNW — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Roberta Termali e Walter Zenga, dopo l’appello di lei, riusciranno a mettere da parte i loro antichi dissapori?