Scopri se e quanto sei pigra e se ciò ha a che fare con l’influenza che le stelle hanno su di te.

Come si sa, le persone sono molto diverse tra loro, andando a coprire tutta una serie di caratteristiche che danno vita alla grande varietà del genere umano. Spesso, per semplificare i tanti modi di essere si tende a considerarne solo due estremi. E ciò porta a vedere ognuno di noi come romantico o cinico, freddo o caloroso, discreto o invadente, etc… Tra i tanti modi di essere anche la pigrizia ha un suo ruolo.

Esistono infatti persone estremamente pigre ed altre che invece sono sempre vigili e attente. Ed oggi analizzeremo proprio questo aspetto cercando di capire quali sono i segni zodiacali più pigri. Ebbene, si, perché almeno in parte se si è pigri lo si deve anche all’influenza delle stelle. Scopriamo quindi se e quanto questo modo di essere dipende dal nostro segno zodiacale.

Sei troppo pigra? Forse dipende dal tuo segno zodiacale

Ariete – Poco pigra ma a volte svogliata

Essere nata sotto il segno zodiacale dell’Ariete fa di te una persona energica e per questo poco pigra. C’è da dire, però, che hai un modo molto personale di vivere le cose e che a volte ti fa apparire svogliata. Se non hai una buona motivazione alle spalle, infatti, pur avendo sempre voglia di fare qualcosa, finisci per concentrarti solo su quelle di tuo interesse evitando così ogni compito che ritieni inutile o noioso. Un modo di agire che ti rende per certi versi molto simile alle persone pigre. Un vero peccato se si considera la grande energia di cui disponi.

Toro – Estremamente pigra

Diciamocelo, se è vero che quando serve sei sempre pronta a farti in quattro per la causa, in mancanza di stimoli la tua indole è da vera pigrona. Per te non c’è niente di più rilassante di una giornata da trascorrere in casa guardando la tv e gustando qualcosa di buono. Che tu sia sola o in compagnia, tutte le volte che puoi preferisci vivere nella tua comfort zone piuttosto che uscire in esplorazione. E ciò fa di te una persona che sa godersi la vita ma che al contempo si rivela estremamente pigra. Un problema che non ti poni affatto e che di conseguenza non sembra influire in qualche modo sulla tua esistenza.

Gemelli – Per niente pigra

Si può dire che le stelle facciano di te una persona estremamente energica. E ciò ti rende l’anti pigrizia per eccellenza. Che ci sia o meno qualcosa da fare tu sei sempre alla ricerca di novità. In costante fermento odi talmente il solo pensiero di poterti annoiare da disdegnare ogni possibile momento di quiete. Per questo motivo risulti essere persino troppo vivace. Una caratteristica che ti rende da sempre l’anima delle feste ma che a volte risulta stancante per chi ti sta accanto e persino per te. Imparare a rallentare di tanto in tanto potrebbe infatti offrirti più privilegi di quanto pensi.

Cancro – La più pigra dello zodiaco

Ebbene si, all’interno dello zodiaco sei senza dubbio la più pigra. Dipendesse da te, staresti sempre a casa, rintanata tra le coperte a goderti qualcosa che ti piace o a concederti qualche ora di sonno. La vita, per te, deve procedere a rallentatore, in modo da farti godere ogni singolo istante. Fretta e frenesia non fanno parte del tuo vocabolario così come neppure azione e ambizione. Il tuo unico desiderio è infatti quello di riposarti e di startene tranquilla e rilassata. Una scuola di pensiero della quale sei fautrice e persino insegnante.

Leone – Più pigra di quanto si pensi

Se nonostante la tua voglia di fare e di spiccare a volte senti una gran voglia di rilassarti e di delegare ad altri i tuoi tanti impegni, la colpa è del tuo segno zodiacale.

Perché anche se non ne sei sempre consapevole, sei molto più pigra di quanto credi e persino di quanto possano pensare gli atri. Certo, la tua pigrizia si traduce in qualche ora di relax dopo aver adempiuto ai tuoi compiti. Si potrebbe però dire che senza le tue grandi ambizioni, te ne staresti tutto il giorno sul divano a goderti il dolce far niente. Per fortuna il tuo modo di essere di fa spesso da sprone dandoti modo di esprimere anche una certa dose di energia.

Vergine – Pigra quanto serve per rilassarsi

Classificarti tra pigri e non pigri è spesso difficile. Se da un lato dimostri infatti di aver sempre voglia di fare, dall’altro sei anche una che ha bisogno dei suoi momenti di riposo per ricaricarsi e mantenersi di buon umore. Si può dire che tu abbia un equilibrio tutto tuo e a volte difficile da comprendere. Un equilibrio che ti consente di ottenere ciò che vuoi e di impegnarti a fondo tutte le volte che serve. Ma che al contempo di garantisce anche una certa fermezza riguardo le pause e i momenti in cui, nonostante, tutto devi riposarti. Più che di pigrizia, quindi, si potrebbe parlare di auto conservazione. Cosa, però, davvero difficile da far comprendere agli altri.

