Tommaso Zorzi dichiara guerra a Giulia Salemi: “Uno dentro e uno fuori”

Tommaso Zorzi dichiara guerra a Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: “Voglio andare in nomination contro di lei. Uno dentro, uno fuori”.

Tommaso Zorzi lancia la sfida a Giulia Salemi. Nella casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra i due amici, è sempre più freddo e distaccato e, stanco della situazione, in vista delle ultime settimane di permanenza nella casa di Cinecittà, Tommaso Zorzi chiede agli altri concorrenti di organizzare le nomination per poter sfidare al televoto proprio Giulia Salemi.

Una confessione che Zorzi ha fatto dopo l’ultima puntata serale con Alfonso Signorini spiazzando letteralmente Stefania Orlando, Andrea Zelletta e lo stesso Pierpaolo Pretelli.

Tommaso Zorzi: “Voglio andare in nomination contro Giulia Salemi”

Il Grande Fratello Vip, a poche settimane dalla finalissima del primo marzo, continua a stupire. Dopo la squalifica immediata di Alda D’Eusanio, ad animare la casa è Tommaso Zorzi e la crisi della sua amicizia con Giulia Salemi che vorrebbe sfidare al televoto.

“Io voglio andare in nomination con Giulia! Possiamo organizzare questa cosa? Nominate metà me e metà lei, voglio fare io e Giulia. Io ho voglia di fare questa nomination. Come va va. Però ho voglia di fare questa nomination. Uno dentro e uno fuori”, ha detto Zorzi. Stefania Orlando ha provato a fargli cambiare idea ricordandogli che, avendo nominato Giulia, sicuramente, sarà lei la destinataria della nominationdi Giulia nella prossima puntata.



Tommaso è apparso molto sicuro della richiesta anche se, durante la cena del sabato sera, ha avuto un confronto proprio con Giulia a cui hanno assistito Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli.

“Neanche mi parli”, sottolinea Tommaso. “Veramente ti do il buongiorno ogni mattina” ribatte Giulia a cui Zorzi replica ancora – “Ah scusate, lei dà il buongiorno”. La tensione tra Giulia e Tommaso è ormai altissima come notano gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. A cercare di rasserenare i due è Pierpaolo Pretelli che, approfittando di un momento in cui Giulia non c’è, esorta Tommaso a placarsi. “Dai, stai esagerando, dici sempre che è un gioco” dice Pierpaolo. “Lei ha esagerato… non è una persona che ormai mi sta simpatica. Sono permalosissimo in amicizia”, conclude Tommaso.