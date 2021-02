Rocco e Diego, figli Marco Giallini: “Mai metabolizzato la morte della madre”

Rocco e Diego sono i figli di Marco Giallini, nati dal suo matrimonio con Loredana, morta improvvisamente nel 2011: “Mai metabolizzato la sua morte”.

Rocco e Diego sono i figli di Marco Giallini, i grandi amori dell’attore, nato dal suo matrimonio con Loredana, la donna della sua vita, scomparsa improvvisamente nel 2011. Nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004, per Rocco e Diego non è stato facile andare avanti dopo la morte della mamma.

Con tutta la forza che aveva, Marco Giallini ha fatto di tutto per aiutare i suoi figli a cui dedica tutto se stesso. Legatissimi, condividono la passione per il calcio e, sul proprio profilo Instagram, l’attore pubblica spesso foto dei suoi ragazzi.

Rocco e Diego, figli Marco Giallini: “La morte di mia moglie Loredana è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato”

Rocco e Diego avevano solo 13 e 6 anni quando Loredana, la moglie di Marco Giallini, è venuta a mancare. In un’intervista rilasciata in quel periodo a Vanity Fair, parlando della reazione dei suoi figli di fronte alla prematura scomparsa della mamma, l’attore disse:

«Rocco non ne ha più parlato. Il piccolo mi dice: “Papà, perché non chiedi a Gesù di farla tornare?”», diceva all’epoca l’attore.

In un’altra intervista rilasciata sempre per Vanity Fair, l’attore, come si legge sul portale Tv Zap, aggiungeva: “La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato. Non ne abbiamo mai parlato. Non siamo mai andati al cimitero insieme, anzi, in 7 anni, al cimitero sono andato due volte in tutto. Le fotografie le ho a casa, ma non le guardo, non è roba per me perché lei è ovunque, nei ricordi, nelle stanze, nei viaggi a Barcellona che non farò più”,

Rocco e diego rappresentano il grande amore di Marco Giallini, il legame indissolubile a Loredana, la donna che gli ha regalato i suoi gioielli più importanti a cui dedica il suo tempo e i suoi successi. Un legame unico quello tra l’attore e i suoi ragazzi come si nota dalle foto che pubblica sui social.