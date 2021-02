By

Scopri le dodici previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco, per la giornata di oggi.

Domenica, ultimo giorno di relax prima di riprendere la routine della settimana lavorativa. Che cosa aspettarsi allora da questa giornata? Scopriamolo insieme consultando le previsioni del nostro oroscopo, una per ciascun segno dello zodiaco.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata ostica si prospetta per i primi tre segni dello zodiaco, bisognosi di trovare nuove energie che però non si vedono all’orizzonte.

Oroscopo oggi Ariete

Attriti con una persona importante della vostra vita: ma veramente il motivo del dissapore è tanto grave da meritare la lite?

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7.

Oroscopo oggi Toro

Una giornata troppo breve per recuperare tutte le energie che vi occorrono: bisognerà stringere i denti ancora un po’

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

La gelosia rende ostica questa giornata e, che sia motivata o meno, vi fa sentire perdenti già in partenza.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 8.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Progetti più o meno impegnativi occupato la mente dei prossimi tre segni dello zodiaco che però dovranno imparare l’arte del portare pazienza.

Oroscopo oggi Cancro

La vostra anima generosa oggi scopre l’amore per la natura: non si fa mai abbastanza per aiutare l’ambiente a migliorare.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

La coppia va a gonfie vele e vi spinge a fare progetti ma forse non è il momento migliore per portarli a termine

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 6.

Oroscopo oggi Vergine

La voglia di evasione si scontra con la paura per la pandemia e, anche se ora si apre qualche possibilità in più, ancora non vi sentite di coglierla al volo.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Una giornata carica di sentimenti quella di oggi per i prossimi tre segni: ciascuno a suo modo dovrà saper rimanere con i piedi per terra.

Oroscopo oggi Bilancia

La giornata potrebbe iniziare di soprassalto quindi preparatevi: ci sarà bisogno di mantenere molta ma molta calma

Amore: 9

Lavoro: 7

Salute: 6.

Oroscopo oggi Scorpione

Ora che la possibilità c’è concedetevi un po’ di svago: un giro di shopping aiuterà anche a far girare l’economia

Amore: 4

Lavoro: 8

Salute: 6.

Oroscopo oggi Sagittario

In casa c’è aria di orgoglio e soddisfazione: le persone che amate sembrano aver saputo capire i vostri insegnamenti e messaggi

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Oggi gli ultimi tre segni si dividono tra chi deve agire e chi invece deve portare pazienza: a te quale sorte toccherà?

Oroscopo oggi Capricorno

Una domenica in cui esplodete letteralmente di energia quindi mettetevi all’opera: trattamenti di bellezza, cucina, pulizie , non vi resta che scegliere.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

In amore avete preso il largo ma una voce nella vostra testa ripete di non fidarvi: a chi darete retta?

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7.

Oroscopo oggi Pesci

In famiglia qualche attrito di troppo. Come superarlo? Ogni tanto bisogna saper lasciar correre.

Amore: 4

Lavoro: 6

Salute: 5.



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.