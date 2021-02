Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini: insieme da 25 anni, di cui sette di matrimonio, la coppia svela i segreti del loro amore.

Giada Parra è la donna della vita di Paolo Conticini. Insieme da 25 anni, si sono sposati nel 2013. Alla coppia manca ancora il rito religioso che potrebbe arrivare presto come ha confessato l’attore, reduce dalla bellissima esperienza vissuta a Ballando con le stelle 2020.

“A ben vedere mancherebbe il rito in chiesa. Chissà, magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”, ha dichiarato l’attore in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente.

Giada Parra, moglie di Paolo Conticini: “Abbiamo la stessa visione della vita”

Quello tra Giada Parra e Paolo Conticini che a Ballando con le stelle 2020 ha svelato anche un retroscena sulla sua infanzia, è un amore unico, solido che dura da 25 anni e che non ha mai alimentato il gossip. Nonostante il successo, infatti, l’attore ha sempre continuato ad avere una vita serena, lontana dal mondo dello spettacolo.

Di Giada, in realtà, si sa davvero poco se non che si è laureata presso l’Università di Pisa alla facoltà di Scienze Politiche e ha collaborato, in passato, con importantissimi brand di lusso come Gucci.

In un’intervista rilasciata sulle pagine di Ora, parlando della sua bellissima storia d’amore con la moglie Giada, Conticini ha detto:

“Il segreto credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità, il senso dell’umorismo e in tanto altro siamo molto simili”.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo lo scorso maggio, Conticini ha anche parlato della quarantena trascorsa con la moglie Giada:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLO CONTICINI (@paoloconticini)

“La quarantena con Giada va molto bene. Questo stop mi ha permesso di dedicarmi ad attività che nel corso degli anni avevo accantonato: scrittura, giardinaggio, cucina. Durante tutto l’anno io e Giada viviamo separati. Ora siamo insieme h24. Siamo contenti. È come se stessimo vivendo una seconda luna di miele prolungata. Non abbiamo mai litigato. Se fosse successo sarebbe stato un dramma. Per sbollire la rabbia al massimo potevamo andare a buttare la spazzatura”.

Insieme, Giada e Paolo, condividono anche l’amore per il mare come nella foto che vedete qui in alto. “Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni”, scrive l’attore.