Test di intelligenza: quale calice si riempirà per primo?

Guarda l’immagine e usa la logica. Uno di questi bicchieri si riempirà prima degli altri per un ovvio motivo. Qual é?

Grazie a questo test stimolerai il ragionamento e la logica e testerai il tuo livello di intuizione. Inoltre ti divertirai e non c’è modo migliore per spezzare gli impegni della giornata. Test come questi sono ottimi esercizi per allenare il tuo cervello e renderlo più percettivo. Sei pronto a fare il test? Avrai bisogno di tutta la tua concentrazione. Il motivo per cui uno dei bicchieri si riempirà per primo è ovvio.

Test del bicchiere: quale di questi calici si riempirà per primo?

Il test di oggi è un modo divertente di sforzarti a fare un ragionamento. Teniamo molto alla tua elasticità mentale per questo ogni giorno ti proponiamo un piccolo esercizio per allenare il tuo muscolo, metaforicamente parlando, intellettivo.

Nella nostra sezione test abbiamo test di ogni tipo: psicologico, di osservazione e di logica come questo. Misura la tua intelligenza, attiva i tuoi neuroni e ragiona: quale tra questi bicchieri si riempirà per primo? Non dare risposte affrettate, sii perspicace.

Alcuni test sembrano davvero molto ovvi eppure non lo sono affatto, traggono semplicemente in inganno e solo valutando attentamente la situazione si riesce a non cascare nel tranello. Vi ricordate il test dei buchi sulla maglietta? pochissime persone sono riuscite a non farsi ingannare.

Ed ora che hai osservato l’immagine ragioniamo insieme: poniamo il caso che una persona versi del vino in questo reticolato, quale calice si riempirà per primo?

Soluzione del test

Hai fornito la tua risposta e vuoi sapere se è quella giusta?

Bene, il calice che si riempirà per primo è il CALICE NUMERO 3.

Anzi, se osserverai attentamente noterai che è l’unico calice che si riempirà. Il vino non finirà in nessun altro calice ed il motivo è molto ovvio, ti sei accorto che i tubi sono otturati?

Avevi notato il tranello e dato la risposta giusta? In questo caso complimenti, a differenza di molti altri non ti sei fatto fregare, devi essere un tipo molto perspicace.

