Può accadere a tutti di ritrovarsi con piedi che emanano un cattivo odore, ma con alcuni ingredienti naturali si può rimediare, scopriamo.

A chi non è capitato almeno una volta di togliersi le scarpe e sentire un odore poco piacevole, ma da cosa può dipendere? Se l’episodio è sporadico non è da tenerlo in considerazione, ma se è frequente magari informare il dermatologo non è proprio così sbagliato. La puzza dei piedi può dipendere da diversi motivi, cattiva igiene, poca pulizia delle scarpe, stress, ansia o l’assunzione di particolari cibi e medicinali.

Scopriamo come rimediare in modo naturale senza utilizzo di farmaci a meno che non li abbia consigliato il medico.

Se i piedi puzzano prova con questi 5 ingredienti

La puzza dei piedi è comune a molte persone non va sottovalutata in particolar modo se dipende da un problema legato a stress, ansia o eccessiva sudorazione. Quindi il consiglio è parlare comunque con il medico che dopo una visita accurata potrà indicarvi una cura mirata e specifica. Ma ci sono degli ingredienti naturali che possono essere di grande aiuto per eliminare il cattivo odore.

-Sale grosso: quello che abitualmente utilizzate in cucina per la preparazione di pietanze. Basta riempire una bacinella con acqua calda e mettere 2 cucchiai di sale, immergete i piedi e poi lasciateli in ammollo per 15 minuti. Fatelo anche un paio di volte a settimana.

-Bicarbonato di sodio: non solo utile per le pulizie di casa. Basta aggiungere 1 cucchiaio in una bacinella con acqua calda e lasciate i piedi in ammollo per 20 minuti. Se volete potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

-Zenzero: spezia non solo utile in caso di cattiva digestione e sintomi influenzali, ma utile anche per eliminare cattivo odore. Tagliate a fettine un pò di radice di zenzero oppure grattugiate e mettete in una bacinella con acqua calda e immergete i piedi, rilassatevi per 10-15 minuti.

-Aceto di vino bianco: un alimento conosciuto per eliminare i cattivi odori, si sa che in cucina è molto diffuso e non solo. Potete pulire tutta casa anche i divani. Sempre con il pediluvio, acqua e aceto e immergete i piedi e lasciate in ammollo per almeno 20 minuti. Purtroppo l’inconveniente di questo rimedio è l’odore forte che rilascia, non apprezzato da tutti.

Prendetevi cura dei vostri piedi e non trascurateli mai, ricordate che l’igiene è fondamentale per non andare incontro alla puzza dei piedi. Ricordate di lavare sempre i piedi e non solo anche le scarpe.

Utilizzate sempre saponi delicati che proteggono la pelle, magari con azione disinfettante che potrebbe eventualmente ridurre la sudorazione, se è quello è il problema. Asciugateli per bene e con asciugamani puliti e soprattutto indossate le calze e calzini in cotone che traspira.