Fiordaliso ricorda la mamma morta per il coronavirus: “Te li portano via”

Fiordaliso ha passato un momento molto triste nella sua vita, nel 2019 ha difatti perso la mamma a causa del coronavirus e non le ha neanche potuto dire addio.

Fiordaliso, all’anagrafe Marina Fiordaliso è una cantautrice italiana originaria del piacentino. Proprio Piacenza è stato un fulcro centrale del coronavirus, colpendo in particolar modo Fiordaliso e l’intera sua famiglia (fratelli e genitori).

Da quel che è noto, la mamma di Fiordaliso si è ammalata i primi di marzo, dunque nel corso della prima ondata della propagazione del virus. Fiordaliso in persona l’ha accudita per 5 giorni prima di essere ricoverata e morire nel letto d’ospedale il 19 marzo 2020.

Perdere la mamma è sempre difficile, perderla in questa situazione e senza poterla vedere è ancora peggio, dice Marina. Sua mamma inoltre, aveva 85 anni e non aveva nessuna patologia, stava bene ma era molto debilitata.

Andiamo per step.

L’annuncio – sfogo di Fiordaliso sui social

Con uno sfogo su Twitter, Marina Fiordaliso ha annunciato la morte della mamma a causa del coronavirus. “Maledetto Covid-19 ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (ora guarita) mia sorella ammalata (ora guarita) ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto. E’ guarito e vaff coronavirus”, scrive in un post liberatorio e di sfogo.

Subito dopo aver dato il triste annuncio sui suoi canali social, Fiordaliso è stata chiamata da alcuni programmi televisivi per raccontare in prima persona questa storia e dare un messaggio agli italiani circa la gravità della situazione.

PIACENZA :MALEDETTO COVID-19 TI SEI PORTATO VIA LA MIA MAMMA ,IO MI SONO AMMALATA ( ora guarita ) MIA SORELLA AMMALATA( ora guarita) ma LA ROCCIA (mio padre) ti HA SCONFITTO .E’ GUARITO Vaff CORONA VIRUS — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) April 2, 2020

Il racconto del virus al “La vita in diretta”

Subito dopo l’annuncio, Marina si è collegata per un’intervista telefonica con Lorella Cuccarini e Alberto Matano ai microfoni della Vita in Diretta su Rai1.

In questa occasione, Fiordaliso ha raccontato l’iter che ha dovuto subire a causa del coronavirus. Difatti la cantante ha perso la mamma ma in realtà l’intera sua famiglia è stata contagiata dal virus. Persino il padre 91enne. In particolare, l’artista piacentina ha raccontato lo strazio della malattia: “è una delle cose più brutte che possa succedere ad un familiare: spariscono e non li vedi più, non li puoi accompagnare per l’ultimo viaggio, non li puoi vedere quando mancano e non gli puoi fare un funerale. Non puoi tenere la mano a tua madre e non puoi fare niente”.

Fiordaliso ha poi spiegato alla Vita in Diretta che il padre non sapeva nulla. Gliel’hanno comunicato in un secondo momento, sia per la fragilità dell’uomo (anche lui intubato) sia per la difficoltà. “La mamma è mancata il 19 di marzo, io non ho detto niente a nessuno. Papà ha 91 anni, ha il telefonino e gira su internet ed ero terrorizzata che qualcuno lo sapesse. Gli dicevo “la mamma è stazionaria”, perché era anche lui da un’altra parte con la mascherina dell’ossigeno”.

E poi ha aggiunto: “Mio padre 91 anni ce l’ha fatta”, è un guerriero.

Il racconto straziante di Fiordaliso a Live Non è La D’urso

Subito dopo l’annuncio social e la diretta telefonica con la Vita In Diretta, Marina ha deciso di mostrarsi in video. Ha accettato l’invito di Barbara D’urso per andare a raccontare in diretta la tristezza e il periodo difficile. Fiordaliso ha deciso di raccontare tutto ciò che le è successo dalla positività al virus alla perdita della mamma. La cantante si è lasciata andare ad uno sfogo e un pianto liberatorio raccontando la perdita della madre:

“Uno pensa sempre che non ci accadrà a mai, la percepisci sempre come una realtà lontana, ma non è così” ha spiegato la cantante da Barbara d’Urso. “Io ho fatto l’errore di sottovalutare la malattia ed ho sbagliato, ci scherzavo su” ha proseguito. “Non fatelo anche voi! State a casa”.

Tra le lacrime e lo sgomento, Barbara aveva più volte chiesto alla cantante piacentina di interrompere il collegamento per riprendersi ma Fiordaliso ha preferito continuare a raccontare. Aggiungendo dettagli circa lo stato di salute della madre e l’impossibilità di riuscire a vederla di persona. Ma nonostante ciò, la cantante ha aggiunto di essere riuscita a dare un ultimo saluto telefonico alla madre grazie all’aiuto di un’infermiera.