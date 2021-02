Imparare dalla vita è ciò che ci serve per crescere e migliorarci. Scopri cosa stai imparando in base al tuo ascendente.

Come molti sapranno, oltre al segno zodiacale di nascita, ognuno di noi ha anche un ascendente dato dall’allineamento delle stelle presente nel momento preciso in cui siamo venuti al giorno. Calcolarlo non è difficile e basta andare qui per scoprire qual è il proprio ascendente.

Esso, solitamente ci guida alla scoperta di chi siamo nel profondo e di quali emozioni ci smuovono di continuo. Ed oggi ci occuperemo proprio di questo, andando a scoprire come la vita stessa influisce su di noi e cosa impariamo in base al nostro ascendente. Un buon modo per conoscerci meglio e per capire chi siamo e dove stiamo andando.

Cosa stai imparando dalla vita? Ecco cosa dicono le stelle in base al tuo ascendente

Ariete – Ad accettare ogni tipo di sfida

Se sei nata con l’ascendente dell’Ariete, indipendentemente dal tuo segno zodiacale, sei una persona in grado di cogliere le sfide, di accettarle e di renderle qualcosa di utile per il futuro. E ciò che stai imparando adesso è proprio come coglierle e sfruttarle al meglio per vivere una vita piena e appagante nonostante la folle corsa a cui sei spesso sottoposta. Un modo sicuramente attivo ed incoraggiante di prendere le cose e di viverle al meglio.

Toro – A controllare le emozioni

L’ascendente Toro ti spinge a vivere le situazioni in modo intenso. Cosa che avviene maggiormente quando di mezzo ci sono i sentimenti. Eppure, a volte basta solo impegnarsi un po’ per cambiare le cose. E ciò che stai imparando dalla vita è proprio il modo di gestire i sentimenti e le emozioni che ne conseguono. Un percorso che ti aiuterà ad essere meno possessiva e che pian piano ti renderà più lucida e quindi più propensa a prendere le decisioni giuste. Quelle che si riveleranno utili per il tuo futuro.

Gemelli – Ad adattarti

Lo spirito di adattamento è ciò che aiuta a superare diverse avversità. E se il tuo ascendente è nei Gemelli, stai sicuramente imparando questa tecnica davvero preziosa. Certo, per farlo occorreranno tempo e dedizione. È indubbio, però, che andare avanti per questa strada sarà quanto ti renderà sempre più serena ed in pace con te stessa. Sopratutto per le tante situazioni che fino a ieri ti rendevano nervosa.

Cancro – A gestire i tuoi cambi d’umore

Se sei dell’ascendente del Cancro, probabilmente hai già avuto modo di fare i conti con i tuoi cambiamenti repentini d’umore. Un modo di essere che nella vita ti ha creato sicuramente qualche problema ma che ora stai lentamente imparando ad affrontare nel modo giusto. Perché al di là di come tendi a percepire le cose, c’è da dire che imparando a restare stabile anche in presenza di emozioni negative, potrai fare molto per te stessa e, sopratutto, per la tua vita.

Leone – A ridimensionarti

Ok, tu ami stare al centro dell’attenzione e questa è una cosa che per via del tuo ascendente vivi a prescindere da quale sia il tuo segno zodiacale principale. C’è da dire, però, che negli ultimi tempi le cose stanno sempre più cambiando, portandoti a percepirti in modo anche meno centrale. Grazie a questo piccolo cambiamento interiore stai imparando pian piano a ridimensionarti e a dare risalto anche agli altri. Cosa che renderà i tuoi rapporti sempre più solidi e concreti e che ti aiuterà ad afferrare ciò che desideri senza dover entrare necessariamente ogni volta in uno scontro diretto.

Vergine – A gestire il tuo lato critico

Se hai l’ascendente in Vergine sei sicuramente dotata di un lato critico che alle volte può risultare difficile da gestire. Per fortuna, stai anche imparando a gestirlo sempre di più. Cosa che ti porterà diversi cambiamenti sia nei rapporti sociali che in quelli interpersonali e sentimentali. Si tratta infatti di un cambiamento che ti aiuterà a vivere meglio e che farà di te una persona più socievole ed in grado di stare tra la gente. Sopratutto se imparerai ad usare le parole per le critiche che, nonostante tutto, non riuscirai ad evitarti.

