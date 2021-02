Ai tempi del Covid-19 si fa strada una nuova professione. Spopola in rete il ‘cleaner influencer”. Ecco chi è cosa fa esattamente

La pandemia da Covid ha introdotto un nuovo stile di vita. Divieti e restrizioni hanno cambiato le nostre abitudini. Anche gli italiani fanno i conti con limitazioni sempre più stringenti. L’ultimo decreto legge scadrà il 5 marzo e c’è attesa per gli sviluppi futuri. L’emergenza sanitaria impone una maggiore attenzione all’igiene degli ambienti, per prevenire il contagio da Coronavirus. Tutte le superfici devono essere trattate accuratamente senza dimenticare, inoltre, una costante e corretta igiene delle mani. Gli esperti lo raccomandano da mesi.

In questa cornice s’inserisce a pieno titolo una nuova figura che sta letteralmente spopolando sui social media. Si tratta del ‘cleaner influencer’, che dispensa consigli e raccomandazioni per una pulizia sempre perfetta. Ecco tutti i dettagli di quella che sta diventando una vera e propria professione.

Sbarca in rete il ‘cleaner influencer’. Quanto guadagna?

Con il Covid-19 la sanificazione è diventata la nuova frontiera del pulito. Un igiene costante e accurata, soprattutto della casa, è consigliata da tutti gli esperti. A dare una mano all’universo femminile per le faccende domestiche ci pensa ora il ‘cleaner influencer’, vero e proprio guru della pulizia. Per questa nuova figura non c’è sporco che tenga! E’ sempre pronto a dispensare consigli pratici per un risultato perfetto.

La nuova figura si muove sui social media. Non più soltanto ragazze appassionate di moda e beauty, ma anche donne che diventano dei fari nella notte per chi desidera conoscere tutti i trucchi per far splendere la propria abitazione. Il fenomeno è nato all’estero. La ‘star del pulito’ è Sophie Hinchliffe, seguita da 4 milioni di follower. C’è poi la canadese Melissa Maker, che vanta un canale YouTube molto seguito.

Oltre a loro c’è un esercito di donne, per lo più over 30, per le quali stracci, scope e detergenti sono pane quotidiano. In casa nostra, tra le ‘regine dello splendore’ c’è Giulia Groppo, nota anche come ‘la Ferragni del pulito’. Come non menzionare poi il duo Titty e Flavia, al secolo Letizia D’Attoma e Flavia Alfano, con alla spalle carriere manageriali e oggi, invece, ideatrici di una linea di detergenti naturali.

Tra i ‘cleaner influencer’ c’è anche una star al maschile. Si tratta di Luca Guidara, che si è imposto sui social come vero e proprio ‘coach dell’ordine’, capace di ottimizzare ogni spazio a disposizione per un utilizzo perfetto.

Grazie alle visualizzazioni da capogiro su social media e canali dedicati (su tutti Youtube) le ‘star del pulito’ guadagnano una fortuna e il loro successo è destinato a crescere.