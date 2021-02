Non tutte le donne sono a conoscenza di alcuni alimenti utili per le pulizie domestiche. Scopriamo quali sono.

Pulire casa è importante occorre farlo in modo corretto e con prodotti specifici ma è necessario prestare attenzione. L’errore di utilizzare detergenti troppo aggressivi che possono lasciare odori forti e sgradevoli in casa ma possono inquinare. Ci sono diversi alimenti che possono rivelarsi dei veri e propri alleati per le pulizie, scopriamo quali.

Ecco gli alimenti che ti aiutano nelle pulizie

In casa si trascorrono diverse ore della giornata quindi è necessario pulirla bene e in profondità. Di solito per la pulizie oltre ai detergenti usuali si utilizza anche l’olio di tea tree che igienizza e deterge in profondità, un vero e proprio alleato. Ma ci sono anche degli alimenti che possono essere di grande aiuto per pulire la casa.

1-Limone: grazie alle sue proprietà antisettiche e battericide pulisce a fondo eliminando anche i cattivi odori. Frigo che puzza? Mettete un pò di succo di limone o buccia di limone nel frigo e vedrete che assorbirà tutti gli odori sgradevoli. Per la pulizia del frigo potete mettere un pò di succo in acqua calda e pulite. Se avete taglieri che puzzano di cipolla, aglio o pesce, strofinate la scorza del limone sopra più volte. Dopo aver utilizzato il mixer ad immersione o il frullatore, mettete la soluzione di limone, detersivo per stoviglie e acqua e pulite bene.

2-Sale e limone: il mix di questi due ingredienti possono pulire le piastrelle del bagno, così da eliminare ogni traccia di batteri.

3-Patate: con le bucce delle patate potete eliminare lo sporco più ostinato, strofinate direttamente la buccia su padelle sporche o stoviglie, poi lasciate agire per 15 minuti e sciacquate bene. Se avete abitudine di utilizzare le caraffe può accadere che si possa formare un pò di calcare allora non vi resta che procedere in questo modo. Sbucciate e tagliate a dadini piccoli le patate e poi mettete dentro la caraffa con un cucchiaio di sale grosso e un pò d’acqua. Coprite con il tappo bene e poi agitate energicamente per qualche minuto, lasciate un pò e poi sciacquate bene. Se il lavandino ha perso la sua lucentezza non vi resta che mettere un pò di bicarbonato e la patata tagliata e poi strofinate, poi sciacquate bene.

4-Fondi del caffè: perfetto per pulire bene le stoviglie, elimina bene e in poco tempo l’unto. Basta mettere 4 cucchiai del fondo del caffè sulla spugna con retina e strofinate energicamente, poi sciacquate e asciugate bene. Pavimento con macchie ostinate? Non preoccupatevi, provate a mettere i fondi del caffè sul panno per pavimenti e strofinate direttamente sulla parte del pavimento dove sono presenti le macchie. Passate più volte poi pulite con un panno in microfibra umido e poi procedete a lavare bene con il detergente che utilizzate di solito.

Se i tubi di scarico di casa emanano un cattivo odore è necessario intervenire subito per evitare che si possa diffondere in tutta casa l’odore forte. Potete mettere i fondi del caffè in una ciotola con acqua calda e versate nelle tubature dei lavandini, vasca o doccia e wc. Ma se non dovesse passare l’odore provate con questi rimedi.

5-Coca cola: la bevanda apprezzata e amata da tutti, ma non esagerate perchè non bisogna esagerare per diversi motivi. Questa bevanda famosissima in tutto il mondo è utilissima per pulire il wc incrostato e sporco. Il video vi mostrerà come farlo nel modo corretto. In caso di posate e stoviglie molto sporche lasciate un pò in ammollo con la coca cola.

Provate anche voi a pulire casa con questi alimenti!