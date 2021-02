Test: riesci a trovare il cappello della strega nascosto tra i gatti?

Per risolvere il test di oggi dovrai aiutare una strega a ritrovare il suo cappello volato via. L’ha visto finire in mezzo ai gatti, hai 40 secondi.

Pensi di poter aiutare questa povera streghetta a ritrovare in gran fretta il suo cappello? Purtroppo un colpo di vento lo ha fatto volare via. Dovrai trovare il cappello in 40 secondi. Sei pronto ad iniziare la tua corsa contro il tempo?

Test: se trovi il cappello della strega in 40 secondi sei un acuto osservatore

Per il nostro appuntamento quotidiano di brain training anche oggi ti proponiamo un test che ti aiuterà a potenziare le tue abilità intellettuali. Divertendoti e allietandoti a sfidare te stesso, riuscirai a potenziare la tua capacità di restare concentrato su un oggetto, ad affinare il tuo senso di osservazione e la tua percezione dei dettagli e anche ad aguzzare la vista.

Sono dei test molto semplici e veloci ma nel tempo noterai risultati incredibili. Inoltre questo è il modo migliore per fare un allenamento, perché allenerai il tuo muscolo metaforico del cervello divertendolo e non avrà la sensazione di fare alcun sforzo.

Ed ora passiamo al test.

Il tempo migliore totalizzato dai partecipanti per trovare il cappello è stato 40 secondi. Se riuscirai anche tu a trovarlo prima dello scoccare dei 40 secondi complimenti, sei senza dubbio una persona con un senso di osservazione molto allenato ed una mente vivace.

Se non riuscirai a trovare il cappello nei 40 secondi significa solo che hai bisogno di allenarti maggiormente e risolvere altri test di immagine è il modo migliore per farlo. Non scoraggiarti, chi ha ideato questo test ha saputo nascondere benissimo il cappello che si è mimetizzato benissimo tra i gatti. I colori, lo sfondo ed i dettagli sono stati sapientemente combinati tra loro per immettere un certo grado di difficoltà in questo test.

Se continui a non trovare il cappello prova a non arrenderti subito, e continua a guardare attentamente l’immagine, potenzierai anche la durata della tua pazienza.

Se nonostante i tuoi sforzi non sei riuscito a trovare il cappello della strega non sei l’unico, la soluzione non era scontata e te la forniamo noi.

Ecco la soluzione:

