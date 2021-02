Scopri quali sono i cinque segni zodiacali che amano di più. Il parere delle stelle segno per segno.

All’interno di una relazione sentimentale si dice che ci sia sempre chi ama di più e chi di meno. Eppure, in una coppia, quasi sempre, entrambi si ostineranno a dire di essere quelli che amano di più. La verità è che l’amore è un sentimento così profondo e difficile da classificare che giudicarne l’entità è davvero difficile. È vero, però, che ci sono persone che, in linea generale, sono portate ad amare di più.

Una caratteristica che può dipendere dal modo di essere, dalle esperienze vissute e persino dall’influenza delle stelle. E, proprio riguardo quest’ultimo punto, oggi scopriremo insieme quali sono i segni dello zodiaco che amano di più. E lo faremo iniziando da quelli che amano di più, progredendo in una sorta di classifica.

I cinque segni zodiacali che amano di più

I nativi dei Pesci

I nativi del segno zodiacale dei Pesci sono indubbiamente quelli che amano di più. La loro capacità di voler bene e di trasmettere amore è infatti genericamente molto estesa. E lo è al punto da farne i segni più sensibili ed in grado di amare dello zodiaco. Ciò si riflette anche nel rapporto a due in cui si impegnano sempre al massimo. Stare con una persona di questo segno zodiacale assicura la presenza di sentimenti forti e persino di prove d’amore costanti. Ovviamente, così come amano sono anche in grado di smettere e quando si sentono delusi o traditi possono anche mutare i loro sentimenti rapidamente. In genere, però, tendono ad essere resilienti al punto da riuscire a superare quasi ogni prova e tutto pur di coronare il loro sogno d’amore.

Quelli del segno dello Scorpione

Ebbene si. Del tutto a sorpresa, i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione rientrano tra i segni dello zodiaco che amano di più. Si può dire che in questo siano secondi solo ai Pesci. Il loro amore però tende ad essere più passionale e per certi versi un po’ più egoistico. Sebbene siano anche loro pronti a fare qualsiasi cosa per la persona che amano, tendono ad osservare anche il modo in cui vengono ricambiati. Imprevedibili, possono quindi prendersela per qualcosa o smettere di amare di colpo. E, in altri casi, possono arrivare a chiudersi in se stessi se ritengono di non ricevere abbastanza attenzioni. Esclusi questi momenti, però, quando amano lo fanno con il cuore, rendendo davvero fortunati coloro che hanno modo di sperimentare questo sentimento.

I segni zodiacali del Cancro

Anche i nativi del segno zodiacale del Cancro sono particolarmente portati verso l’amore. E quando provano questo sentimento se ne fanno travolgere al punto da manifestarlo in ogni modo possibile. Detto ciò, sono al contempo bisognosi d’affetto e ciò li porta ad avere una componente egoistica che in molti casi può risultare da ostacolo al rapporto in atto. Si tratta comunque di persone tendenzialmente romantiche, che sanno come essere dolci con il partner e che quando vogliono sanno trasmettergli tante di quelle attenzioni da bastare per almeno due persone. Si tratta quindi di uno dei segni che se si ha fame d’amore possono davvero far tanto.

I nati sotto il segno del Toro

I nati sotto il segno zodiacale del Toro hanno un modo molto particolare d’amare. Eppure rientrano a pieno titolo tra i segni che sanno farlo meglio. Nel loro caso, però, per sentirsi davvero amati bisogna prima entrargli nel cuore. Inizialmente freddi e distaccati, quando provano amore diventano man mano sempre meno diffidenti. E quando riescono a fidarsi del tutto riescono a dar prova di un sentimento davvero forte ed in grado di offrire molto. Ricevere attenzioni da loro è quindi sempre piacevole e da modo di sentirsi amati in un modo che offre protezione e leggerezza. Certo, hanno anche difetti come la gelosia e l’essere possessivi. Ma in genere sono così prodighi di attenzioni che chi sceglie di stare con loro finisce con l’accettarli sotto ogni aspetto.

I nativi dei Gemelli

Anche i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli rientrano tra i segni zodiacali che amano di più. E ciò nonostante la loro natura duale possa risultare difficile da affrontare sotto diversi aspetti. Quando amano, infatti, i nativi del segno lo fanno con tutto il cuore, mettendosi in gioco sotto ogni aspetto ed investendo energie senza mai limitarsi. Un aspetto che li rende per certi versi irresistibili e che, più in generale, ne fa delle persone amabili ed in grado di farsi amare a loro volta. Certo, resta sempre la possibilità che si stanchino in fretta. Ma si tratta di una possibilità che fa quasi più paura a loro che al partner. Motivo per cui si riveleranno sempre pronti a collaborare affinché ciò non accada.

Per comprendere ancor meglio il modo di amare di chi ci sta attorno può essere utile controllare anche il profilo dell’ascendente che quando si tratta di sentimenti è sempre una forza motrice non indifferente e che vale la pena prendere in considerazione.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.