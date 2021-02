Lucas Mello, chi era il fratello di Dayane: età, vita privata, incidente, morte

Lucas Mello, chi era il fratello di Dayane Mello: età, vita privata, incidente, morte e gli ultimi post sui social prima della tragica scomparsa.

Lucas Mello era il fratello più piccolo di Dayane Mello che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di cui è stata eletta per prima finalista, è stata raggiunta dalla notizia del tragico incidente in cui Lucas ha perso la vita.

Lucas e Dayane avevano lo stesso padre, ma madri diverse. La modella brasiliana, molto legata ai fratelli, dopo la notizia della morte del fratello, ha parlato di lui con i suoi coinquilini. Andiamo a scoprire chi era Lucas.

Chi era Lucas Mello, il fratello di Dayane Mello morto in un tragico incidente

Lucas Mello, come ha raccontato Dayane, avrebbe compiuto 27 anni il 9 marzo. Era nato come la modella a Jonville, nello Stato di Santa Caterina in Brasile e, insieme al fratello Juliano, si stava organizzando per poter raggiungere Dayane in Italia appena lo avrebbe permesso la pandemia.

“Avevano fatto il passaporto entrambi per farmi una sorpresa, volevano venire a trovarmi quando sarebbe finito il Covid”.

Purtroppo, però, la sera del 2 febbraio, un terribile incidente ha messo fine alla vita di Lucas a cui Dayane ha potuto dire addio da lontano. Viso pulito, sorriso contagiaso, Lucas era per Dayane e gli altri fratelli “il loro cucciolo”, come ha raccontato la modella agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

“Quello che avevo con Lucas era un rapporto diverso da quello che ho con Giuliano. Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino”, ha detto Dayane.

Quando la Mello è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Lucas non era fidanzato. Nell’ultimo periodo, però, “stava vivendo un grande amore. La stava portando a casa nostra, dovevano dormire insieme forse. Erano le 23. Lei è viva e lui è morto. Non so come sta perché non ho chiesto, so solo che è viva”, ha fatto sapere Dayane che ha avuto la possibilità di parlare con la famiglia e anche con la figlia Sofia.