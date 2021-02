By

Tutti pronti a tentare la fortuna con la bellissima Lorella Cuccarini? Tutti i numeri fortunati sono pronti per te!

Aspetti il bacio fortunato della dea bendata che possa garantirti una splendida vita da sogno e tantissimi soldi in banca per fare quello che vuoi, quando vuoi e come vuoi tu? Allora vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day?

Una vacanza da sogno a New York, un mese in crociera, una barca da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti quelli che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria assicurata.

Tutti noi vogliamo un premio, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno molteplici soldi e basi solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio dalla fortuna.

Ma dove è possibile trovare questi numeri da giocare? Molte persone vogliono trovarli nella smorfia napoletana, altri invece si basano sul significato dei sogni o ancora chi per strada cerca numeri in ciò che vede in giro.

E se i numeri fortunati ce li offrisse la bellissima e tanto chiacchierata nuova insegnante di danza della squadra di Amici di Maria de Filippi, Lorella Cuccarini?

Vediamo i numeri su base delle caratteristiche di Lorella Cuccarini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

I numeri questa volta sono basati sulle caratteristiche della bellissima donna con i suoi tanti anni di carriera. Vediamo i dati forniti su Lorella Cuccarini:

Nome: Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini Data di nascita: 10 Agosto 1965

10 Agosto 1965 Età: 55 Anni

55 Anni Segno zodiacale: Leone

Leone Professione: Ballerina, conduttrice televisiva, cantante e attrice

Ballerina, conduttrice televisiva, cantante e attrice Luogo di nascita: Roma

Roma Altezza: 175 Cm

175 Cm Peso: 63 Kg

63 Kg Tatuaggi: non visibili

non visibili Figli: 4

4 Followers su Instagram: 305mila

305mila Curiosità: da quest’anno ricopre il ruolo di maestra di danza all’interno della casa di Amici di Maria de Filippi assieme a Veronica Peparini ed Alessandra Celentano

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, vediamo i numeri che ci offre la conduttrice televisiva e ballerina ora maestra di danza, Lorella Cuccarini

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri della bella conduttrice e ballerina)

4 (il numero di figli che la chiacchieratissima donna ha avuto da Silvio Tesi)

5 (il leone è il quinto dei segni zodiacali ed è il segno sotto cui è nata la cantante di “la notte vola”, inoltre cinque è l’ultimo numero dei followers che su Instagram la segue)

8 (il mese di nascita della molto attenta insegnante di danza della scuola di amici)

10 (il giorno in cui è venuta al mondo)

19 (le prime due cifre del suo anno di nascita)

30 (le prime due cifre del numero di followers che su Instagram segue le vicende dell’artista e conduttrice televisiva)

55 (gli anni di età compiuti dalla conduttrice televisiva ed insegnante di danza)

63 (il peso della donna sempre molto in forma)

65 (le ultime due cifre dell’anno di nascita della conduttrice televisiva)

75 (i centimetri di altezza oltre al metro dell’insegnante di danza e cantante di “la notte vola”)

Sulla base dei calcoli fatti sulla bellissima donna di spettacolo e che sono stati forniti su base delle caratteristiche che circondano la conduttrice, vediamo quali sono i numeri fortunati di Lorella Cuccarini:

1 – 4 – 5 – 8 – 10 – 19 – 30 – 55 – 63 – 65 – 75

Prova a giocarti i numeri di Lorella Cuccarini!