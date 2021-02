Modi di dire: perché si dice avere un freddo cane?

Tra vari modi di dire, il detto “Avere un freddo cane” è tra i più utilizzati di sempre, sai da dove nasce questo modo di dire?

Il cane ed il freddo in passato devono aver avuto un collegamento molto forte, tanto da dare vita ad un detto che persiste negli anni. Non appena il termometro scende e fuori inizia a gelare ecco qualcuno che se ne esce con la tipica frase: “Brrrrr oggi fa un freddo cane”. Ma perché si dice così? Cosa c’entra il cane col freddo?

Avere un freddo cane, etimologia di questo modo di dire

In tempi passati il cane e l’uomo avevano un rapporto molto diverso da quello odierno. Prima che l’uomo decidesse di eleggere il cane a suo migliore amico, accoglierlo in casa e fornirgli ogni sorta di confort e tanto amore, il cane non era amico, ma era custode.

Oggi siamo abituati ad immaginare un cane che ci fa compagnia, che gioca con i nostri bambini e che si prende le coccole, ma in passato il ruolo del cane in famiglia ed il suo trattamento erano ben diversi.

Il cane doveva proteggere la casa dalle cattive persone, non veniva coccolato perché doveva essere feroce e per lo stesso motivo veniva tenuto a catena, e fuori dall’abitazione, in condizioni estreme come freddo e pioggia, il suo cibo scarseggiava e spesso prendeva malattie anche infettive che non venivano curate e a causa delle quali veniva ancor più tenuto lontano dall’uomo.

Ecco spiegato perché si dice freddo cane, evocando la sofferenza e il freddo patito in passato dai nostri amici pelosi che oggi fortunatamente vantano una sorte ben diversa da quella, durante la loro vita e fin dopo la morte, sapevi che cani e gatti si potranno seppellire accanto al proprietario?

Il fatto di associare il cane a negatività e disgrazia ha origini molto lontane, basta pensare per esempio che uno dei giochi più popolari tra i romani si avvaleva di alcuni dadi e il giocatore che faceva il punteggio inferiore era quello che perdeva e sapete come veniva definito questo brutto tiro sfortunato? “colpo del cane” .

Se hai letto questo articolo probabilmente ami questo tipo di curiosità e potrebbe interessarti scoprire anche: