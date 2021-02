Dayane Mello: l’ultimo gesto di Lucas prima della morte mette i brividi

Dayane Mello, essendo rinchiusa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, non è ancora a conoscenza del gesto da brivido fatto da suo fratello Lucas prima della tragica scomparsa.

Dayane Mello purtroppo si è ritrovata a vivere l’impensabile all’interno della casa del GF Vip. La bella modella brasiliana, come ormai noto, è stata informata dalla produzione di Alfonso Signorini del tragico destino che ha toccato suo fratello Lucas. Il giovane, di soli 27 anni, si è purtroppo spento a causa di un incidente stradale.

Purtroppo a nulla sono serviti gli interventi dei medici, in quanto per il ragazzo non c’è stata alcuna speranza. L’episodio ha scosso l’animo non solo della modella, ma anche di tutti gli altri concorrenti che si sono stretti in un doloroso saluto di addio per ricordare la fantastica persona che era Lucas, che ha lasciato questa terra in maniera prematura.

La sua scomparsa ha però colpito anche il pubblico del piccolo schermo, che non è riuscito a darsi pace visto il momento non proprio facile che sta attraversando la propria beniamina. In particolare perché cercando sui social gli ultimi messaggi pubblicati dal ragazzo prima della sua prematura scomparsa ci sono cose che hanno lasciato il segno nel loro cuore. Come ad esempio quando ha scritto il suo ultimo messaggio a Dayane Mello e nessuno dei due poteva lontanamente immaginare che quelle sarebbero state le ultime parole che avrebbe mai potuto dedicare alla sua sorella maggiore. Sorella che amava più di qualsiasi altra cosa nella vita e che non vedeva l’ora di poter riabbracciare non appena l’avventura al GF Vip fosse giunta al termine.

Lucas, fratello di Dayane Mello: la dedica prima della tragica scomparsa

Come anticipato, il pubblico della rete è riuscito a trovare l’ultimo messaggio social scritto da Lucas, fratello di Dayane Mello, e il destino ha voluto che il suo ultimo gesto pubblico riguardasse proprio lei. A testimoniare il forte legame che da sempre li unisce.

Lucas, infatti, aveva pubblicato una foto nelle Instagram stories che lo ritraeva accanto a sua sorella ed ad un altro dei suoi fratelli, che aveva inizialmente pubblicato lo scatto taggandolo. Lui ha scelto di ricondividerlo scrivendo una piccola, ma significativa, dedica per sua sorella: “Mi manchi” purtroppo non è riuscito in tempo a dirglielo a voce, ma lei in cuor suo sa benissimo il forte legame li univa e che li legherà ancora per sempre. Tant’è che poco prima di venire a conoscenza della sua tragica scomparsa, lei aveva raccontato ai suoi compagni di viaggio di averlo sognato e di essere felice di essere riuscita a rivederlo seppur nel momento del sonno.

Sono sconvolta è morto Lucas in un incidente , il fratello di Dayane. Proprio ieri avevo visto una sua storia dove diceva a Dayane che le manca. Io non ho parole.#gfvip #tzvip #rosmello pic.twitter.com/ke7xwwC6LO — Aly 46% ~ZORMELLO DOMINATION~ (@bruttahadid3) February 3, 2021

Nonostante tutto, Dayane Mello ha scelto di restare al Grande Fratello Vip e la produzione ha approfittato del momento per fare una specifica richiesta a tutti gli ex concorrenti che saranno in studio.