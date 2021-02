Come è morto Lucas Mello, il fratello di Dayane Mello, finalista del Grande Fratello Vip? Le foto del tragico incidente.

Lucas Mello, il fratello di Dayane Mello, ha perso la vita in un tragico incidente la notte del 2 febbraio. L’impatto tra l’auto sulla quale viaggiava il fratello e un camion non ha lasciato scampo al 27enne che ha perso tragicamente la vita. Con lui c’era anche la fidanzata, come ha spiegato Dayane ai suoi coinquilini dopo aver sentito telefonicamente la famiglia.

“La stava portando a casa nostra, dovevano dormire insieme forse. Erano le 23. Lei è viva e lui è morto. Non so come sta perché non ho chiesto, so solo che è viva”, ha spiegato Dayane.

Incidente Lucas Mello: la ricostruzione dei fatti e le foto del terribile impatto

La testata brasiliana Ndmais.com ha ricostruito dettagliatamente l’incidente in cui ha perso la vita Lucas Mello pubblicando anche le foto dell’impatto. Lucas avrebbe perso la vita dopo essersi schianto con la sua auto contro un camion alla cui guida c’era un uomo di 55 anni che “non è rimasto ferito e il test dell’etilometro ha dimostrato che non era ubriaco”, fa sapere la testata brasiliana che pubblica anche le foto dell’incidente e che potete vedere CLICCANDO QUI.

L’impatto è stato talmente forte che non ha lasciato scampo a Lucas che, purtroppo, ha perso la vita a soli 27 anni. La sua tragica e prematura scomparsa ha provocato un dolore profondo a Dayane e alla sua famiglia. Intorno alla modella brasiliana si sono stretti i suoi coinquilini e i fans che le hanno inviato un messaggio aereo.

“Dayane stretti a te. Siamo al tuo fianco tutti i fan“, è il messaggio con cui i sostenitori di Dayane la stanno incoraggiando in questo difficile momento.

Nella casa, tutti i concorrenti stanno sostenendo Dayane che si sta appoggiando all’amica Rosalinda, ma sta anche ricevendo l’abbraccio di tutti gli altri coinquilini tra cui Tommaso Zorzi che, con la sua ironia, sta provando a strapparle anche un sorriso. I fan, poi, le hanno inviato anche un altro messaggio che ha emozionato la Mello. “Dayane ci hai fatto innamorare. Per questo sei in finale”, le hanno fatto sapere.