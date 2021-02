Uomini e Donne: il pubblico difende Aurora e massacra Gianni e Giancarlo

Uomini e Donne oggi ha fatto infuriare e non poco il pubblico del piccolo schermo che non ha apprezzato i commenti di Gianni Sperti e Giancarlo nei confronti di Aurora Tropea, assente in studio dopo la vicenda di cui è stata protagonista.

Uomini e Donne, ieri, ha mandato in onda una delle pagine più tristi del programma. In quanto negli studi Elios di Roma è accaduto quello che è sembrato essere un vero e proprio accanimento nei confronti di Aurora Tropea. Tant’è che la dama, arrivata all’estremo visti i continui attacchi che riceve, ha scelto di non presentarsi in puntata.

A tal proposito Giancarlo, dopo quanto accaduto in studio, visto che ha dichiarato di avere dei video intimi della dama, ha voluto chiedere scusa, ma Maria De Filippi ha precisato che sarebbe meglio non parlare della dama visto che lei non è presente, ma lui ha voluto chiedere scusa per aver offeso la madre di lei e non solo.

Gianni Sperti ha però difeso il cavaliere, affermando che ha sì esagerato, ma anche la dama avrebbe assunto lo stesso atteggiamento e che lui si sarebbe limitato a rispondere a dalle provocazioni preso dalla rabbia. Aggiungendo che il popolo della rete ha ingigantito quanto accaduto in studio. Di tutt’altro parere è stata invece Tina Cipollari, che ha condannato il cavaliere affermando che è stato lui a far credere di avere chissà che materiale su di lei e che il malinteso è stato proprio lui a crearlo.

Il pubblico di Uomini e Donne ha massacrato Gianni Sperti e Giancarlo, sostenendo che l’opinionista ha un vero e proprio accanimento nei confronti di Aurora, mentre il cavaliere non si sarebbe comportato da vero uomo.

Gianni Sperti purtroppo non ha conquistato il consenso del pubblico del piccolo schermo, che è rimasto profondamente indignato dall’atteggiamento assunto con Aurora a Uomini e Donne. Tant’è che alcuni telespettatori, come potete notare da alcuni tweet riportate in fondo all’articolo, hanno espressamente richiesto che vengano fatte le scuse da parte di tutti, anche dalla produzione, alla dama del parterre, che sembrerebbe aver abbandonato il programma in maniera definitiva visto che il suo nome non è più comparsi all’interno delle anticipazioni.

Come accennato, qui di seguito è possibile trovare alcuni dei commenti rilasciati dal pubblico su Twitter e tutti sembrano essere d’accordo sul punto che vede Aurora Tropea trattata ingiustamente durante il suo percorso all’interno del programma, ma attenzione. I telespettatori non hanno stroncato soltanto l’atteggiamento assunto dall’opinionista nei confronti della dama, ma anche di Giancarlo, il cavaliere che fino a poco tempo fa aveva scelto di frequentarla.

La puntata di ieri, e il continuo trasmesso oggi pomeriggio 5 canale 5, che ha mostrato le scuse di Giancarlo ad Aurora, ha fatto infuriare il pubblico del piccolo schermo che hanno categoricamente stroncato l’atteggiamento che tutti hanno avuto nei confronti dalla dama. Basti anche soltanto pensare che quelli riportati sono i commenti più calmi e meno offensivi che si è riusciti a trovare dopo la messa in onda della puntata di oggi che ha creato non pochi malumori. Tant’è che in rete circola la voce, non ancora confermata, che la dama abbia scelto di proseguire attraverso vie legali a causa di ciò che è stato trasmesso e su quanto la sua persona sia stata infangata su canale 5. Sarà forse per questo che ha scelto di non comparire più in studio?