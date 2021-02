È ancora tempo di saldi da Zara e conviene approfittare ora per acquistare le camicie a quadri, vero trend di stagione, a prezzi ribassati.

Che le camicie a quadri siano uno dei trend di stagione basta guardare i profili Instagram di influencer, cantanti e conduttrici del momento.

Da Annalisa a Cecilia Rodriguez, passando per la biondissima Alessia Marcuzzi, tutte ne sfoggiano una sul loro profilo Ig.

Detto ciò, siamo andate alla ricerca degli ultimi saldi di stagione e abbiamo trovato sul sito di Zara dei veri e propri affari per acquistare le camicie a quadri in flanella a prezzi super scontati.

Ecco le camicie a quadri in flanella di Zara da acquistare ora con i saldi

In pieno stile anni ’90 le camicie a quadri non passano mai di moda e anche quest’anno sono un vero e proprio trend di stagione.

Morbida, calda e avvolgente la camicia a quadri di flanella è un capo casual che possiamo declinare in tanti modi diversi e che risulta sempre trendy. Perfetta se abbinata insieme a una borsa shearling, altro must have di stagione o con le Timberland come vi avevamo già indicato.

Chiusa o aperta davanti con sotto una t-shirt, portata come giacca o legata in vita quando fa un po’ più caldo, la camicia a quadri è uno di quei capi che possiamo riadattare come più ci piace.

Scopriamo allora i modelli più belli di Zara da acquistare ora con i saldi.

1) Camicia a quadri

La prima camicia a quadri in flanella che abbiamo selezionato ha il colletto a revers e le maniche lunghe. Delle tasche applicate con la patta sulla parte anteriore e tasche laterali nascoste nella cucitura.

L’orlo è asimmetrico e presenta due spacchi laterali. La chiusura è frontale e ha i bottoni combinati a contrasto.

Con lo sconto al 50% anziché a 59,95 euro possiamo acquistarla al costo di 29,95 euro.

2) Giacca camicia in misto lana a quadri

Ed ora vediamo un altro modello smile al precedente ma dai colori più scuri. Questo giacca-camicia in tessuto misto lana presenta un colletto e delle maniche lunghe con polsino. Ha delle tasche applicate con patta sulla parte anteriore.

Scontata anch’essa al 50% possiamo acquistarla a 29,95 euro anziché 59,95 euro.

3) Camicia lunga a quadri

Un altro must have la camicia lunga a quadri rossa, nera e bianca di flanella. Con colletto e maniche lunghe anch’essa, si presenta con le tasche applicate sul petto. Con gli spacchi laterali e la chiusura frontale con i bottoni questa camicia lunga è portabilissima anche come una giacca.

La troviamo con lo sconto al 50% al costo di 29,95 euro anziché 59,95 euro.

4) Camicia a quadri lunga

Come la camicia sopra anche questo modello è lungo ma nei colori grigio e blu. Anch’essa si presenta con le stesse caratteristiche della precedente con colletto, maniche lunghe con polsino, tasche laterali nascoste e tasche davanti. Inoltre, ha degli spacchi laterali.

La troviamo con lo sconto del 50% a 29,95 euro anziché 59,95 euro.

A questo punto non resta che fare un giro sul sito di Zara per trovare quella che più ci si addice.