By

Emma-Louise Corrin è l’attrice britannica rivelazione del 2020. A soli venticinque anni, ha interpretato la principessa del popolo Lady Diana Spencer in “The Crown 4”, penultima stagione della serie televisiva. Guardiamo i look della giovane del Kent.

La notizia della scelta di Kristen Stewart per il ruolo di Diana nel film “Spencer” del registaa Pablo Larrain convince pochi. Nonostante ciò, l’attrice che ha interpretato Diana nella penultima stagione di “The Crown”, Emma Corrin, ha affermato che sarà interessante vedere la collega in quel ruolo, il suo. Scopriamo lo stile della nuova promessa del cinema internazionale.

Per ulteriori informazioni e consigli su look anni Ottanta guardate qui.

Emma Corrin ha fatto innamorare il pubblico di Netflix

Negozi vintage, reali ed online, sono una delle due soluzioni migliori per assicurarsi un’ampia scelta di capi del passato, compresi quelli indossati dalla giovane Emma. Per ispirarsi al suo stile elegante e già ben definito, bastano capelli corti, pochissimo trucco (come Diana del resto) cappotti anni Sessanta, scarpe comode che spaziano dai boots alle sneakers più cheap ed un atteggiamento fintamente annoiato.

Nominata al Golden Globe come miglior attrice in una serie televisiva drammatica, Emma si mostra sui social – il suo profilo Instagram ha 418.000 follower – in outfit maschili, retrò e sempre comodi. Tra i capi da comprare ci sono senza alcun dubbio un abito a palloncino, un foulard decorato, un gilet stile Gucci – per questo date un’occhiata su Zalando con i saldi ci sono offerte vantaggiose.

Sembra davvero uscita da un’altra epoca e non solo per l’abbigliamento. Sono le pose, i colori, il mood con cui si presenta al resto del mondo giorno dopo giorno a farla apparire semplice e genuina come una vera artista.

Le camicie da uomo sono sensuali e chic se portate da una donna, Emma aggiunge le bretelle e gli orecchini pendenti con le perle ed ecco che si torna nuovamente indietro nel tempo…

Altra soluzione per look vintage è quella di siti dell’usato. Stanno spopolando e tra i migliori ci sono Vestiaire Collective e Rebelle.

Era un’attrice sconosciuta fino alla scorsa primavera quando, durante i provini per la serie “The Crown” conquistò il creatore Peter Morgan. Per copiarla bisogna prendere spunto anche dal suo coraggio e dalla sua tenacia. Sentiremo molto parlare di lei.

Silvia Zanchi