Scopri quali sono gli uomini dello zodiaco che corteggiano meglio e come lo fanno.

Quando nasce un amore, tra gli aspetti più piacevoli tra tutti c’è senza alcun dubbio il corteggiamento. Non tutti, però, sono portati o predisposti a metterlo in pratica. Oggi, quindi, cercheremo di vedere la cosa da un punto di vista astrologico, scoprendo quali sono gli uomini dello zodiaco che corteggiano meglio e come ci riescono.

I segni zodiacali che corteggiano meglio

Ariete – Quelli che più che altro flirtano

Non si può dire che gli uomini del segno zodiacale dell’Ariete siano bravissimi a corteggiare. Sono però in grado di flirtare e quando iniziano lo fanno alla grande. Per loro, attirare l’attenzione di chi gli piace è un imperativo a cui non sanno resistere ma che si lega in modo particolare al momento dell’attrazione e a quanto viene prima del vero e proprio corteggiamento. Il loro modo di farsi avanti? Diretto e spontaneo, solitamente giocoso e mai forzato. E tutto perché tendono a prendere la cosa come una sfida. Sfida che ovviamente intendono vincere.

Toro – Quelli che corteggiano bene

I nativi del segno zodiacale del Toro sono molto romantici e ciò li rende piuttosto bravi nel corteggiare. Quando puntano qualcuno, sanno come muoversi per far cogliere il proprio interesse e lo fanno in modo sempre pensato ad hoc per loro. Rientrano quindi tra i segni che all’interno dello zodiaco sono in grado di corteggiare meglio e di proseguire fin quando si sentono innamorati. Cosa che sanno fare alla grande, rinnovandosi ogni giorno e regalando momenti preziosi alla persona che amano.

Gemelli – Quelli che corteggiano in modo altalenante

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono particolarmente avvezzi a seguire le proprie emozioni. Cosa che fanno anche nel corteggiare risultando così piuttosto altalenanti. Cosa dalla quale riescono quasi sempre a farsi perdonare grazie al loro innato fascino che, dopotutto riescono sempre a sfoderare. Fascino tipico dei nativi del segno e del quale, i Gemelli, tendono ad approfittare qualche volta di troppo.

Cancro – Quelli che corteggiano in modo gentile

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono piuttosto legati al concetto stesso d’amore e ciò li rende piuttosto abili nel corteggiare gli altri. Se mossi dall’amore, poi, possono spingersi a gesti davvero romantici. Il loro essere tradizionalisti forse non li fa esattamente spiccare ma restano comunque degli ottimi corteggiatori. Sopratutto quando si tratta di conquistare un cuore che ha già notato la loro presenza.

Leone – Quelli che preferiscono ricevere attenzioni

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono troppo presi da se stessi per concentrarsi nel corteggiamento. Così finiscono con il dedicarvisi solo quando sono così presi da farlo per compiacere se stessi più dell’altra persona. Si tratta però di un modo di fare che non è solito durare a lungo perché più che dare attenzioni preferiscono di gran lunga riceverne. Cosa che non si vergognano ad ammettere o a dimostrare.

Vergine – Quelli che sono un po’ tirati

I nativi del segno zodiacale della Vergine non sono bravissimi a corteggiare. Riservatezza, timidezza e ritrosia li rendono infatti piuttosto rigidi in tal senso. Per questo motivo non rientrano tra i più abili corteggiatori. Detto ciò sono comunque in grado di dimostrare il loro interesse e quando lo fanno riescono persino ad avere delle trovare carine e degne di nota. Trovare che sapranno sciogliere il cuore di chi li ha già notati e non attendeva altro che una loro mossa.

