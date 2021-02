Rosalinda Cannavò scrive un biglietto ad Andrea Zenga: lui reagisce così e al Grande Fratello Vip scoppia il gossip.

Scoppia il gossip nella casa del Grande Fratello Vip? Rosalinda Cannavò, dopo aver nominato Andrea Zenga e aver ricevuto la nomination da parte di quest’ultimo, ha deciso di scrivere un biglietto al coinquilino che, tuttavia, non è rimasto segreto.

Dayane Mello, dopo aver trovato il biglietto nella spazzatura del bagno, l’ha lasciato in mostra permettendo così a Tommaso Zorzi di trovarlo. A leggere il biglietto, poi, è stata Stefania Orlando, ma cosa c’era scritto?

Il biglietto di Rosalinda Cannavò: “Andrea Zenga è una persona speciale”

Rosalinda Cannavò ha svelato il contenuto del biglietto a Samantha De Grenet che l’ha ascoltata attentamente dandole anche dei consigli.

“Ho scritto: ‘Penso che capirai chi te lo ha mandato, una persona talmente timida da non riuscire a dirtelo in faccia. Mi è piaciuto tanto come hai affrontato la situazione. Sei un uomo dai valori rari da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e con la persona che sei’ “, ha scritto l’attrice sicigliana.

Tommaso, poi, dopo averlo trovato, l’ha consegnato a Stefania Orlando che l’ha letto davanti a tutti: “Saprai chi è a scriverti solo dicendoti che sono una persona così timida da doverti scrivere una letterina per dirti due cose. Sei un uomo con valori veramente rari da trovare oggi. L’hai dimostrato in quella situazione e lo dimostri ogni giorno. Vabbè solo questo, adesso ciao”.

Durante la cena, poi, Dayane ha confessato di essere stata lei a trovare il biglietto e di averlo lasciato in modo che qualcun altro lo trovasse. Rosalinda, inizialmente risentita dal gesto dei compagni, ha capito le loro intenzione reagendo con un sorriso, ma come ha reagito Andrea Zenga che, dopo l’incontro con il fratello Nicolò ha ritrovato il sorriso?

Zenga ha parlato del biglietto di Rosalinda con Andrea Zelletta. “Sono solo parole carine…Beh molto carine”, ha detto Zenga anche se Zelletta ha provato a fargli aggiungere altro – “Ma io sono sincero, c’è un rapporto bellissimo tra me e Rosalinda, ma un biglietto così non me l’ha mai scritto. Poi lo so che la tua situazione, ti senti un attimino..”.

Zenga, tuttavia, appare frenato dalla presenza del fidanzato di Rosalinda, Giuliano Condorelli: “Ma più per lei, non mi permetterei mai, quello più che altro, sono stati giorni un po’ così”.