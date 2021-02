Tutti pronti a tentare la fortuna con Rudy Zerbi? Il sincero e schietto insegnante di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi è pronto a dare i numeri.

Vuoi tentare la fortuna con i numeri del lotto, superenalotto e million day? E se fosse proprio questo tutto pepe conduttore televisivo e radiofonico a poterti garantire la vittoria che attendevi da davvero tanto tempo e che potrebbe assicurarti la vita da sogno che ormai spopola nei tuoi desideri più profondi.

Tutti noi vogliamo vincere il montepremi, vogliamo realizzare i nostri desideri e sappiamo che però per poterlo realizzare ci vorranno basi monetarie molto più solide per poter costruire un qualcosa di perfetto. Insomma, serve un bacio della dea bendata, o in alternativa basterebbero anche i numeri, no?

I numeri li cerchiamo sugli scaffali, sul telecomando, su tutto ciò che vediamo e che magari potrebbero essere uno spunto per calcolare i numeri vincenti. C’è inoltre anche una antica tradizione secondo cui quando accade qualcosa di improvviso ed importante ci si gioca i numeri che corrispondono alla smorfia napoletana.

Una vacanza da sogno a New York, un mese in crociera, una barca da fare invidia e milioni di euro in banca sono un po’ il sogno di tutti quelli che tentano la sorte. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria assicurata.

Magari in questo caso i numeri potrebbe offrirceli il tutto pepe coach di Amici di Maria de Filippi, Rudy Zerbi. Andiamo a vedere quali sono i suoi numeri!

Rudy Zerbi ti darà tutti i numeri di cui avevi bisogno

Oggi i numeri sono offerti da uno dei coach più discussi e chiacchierati, ma anche più severi, all’interno della trasmissione di Amici di Maria de Filippi, proprio lui, Rudy Zerbi. Vediamo quali sono le informazioni su di lui da cui si possono evincere i suoi numeri fortunati:



Nome: Rodolfo Zerbi (detto Rudy)

Rodolfo Zerbi (detto Rudy) Segno zodiacale: Acquario

Acquario Professione: Conduttore televisivo, conduttore radiofonico, produttore discografico, coach di Amici

Conduttore televisivo, conduttore radiofonico, produttore discografico, coach di Amici Età: 52 Anni

52 Anni Data di nascita: 3 Febbraio 1969

3 Febbraio 1969 Luogo di nascita: Lodi

Lodi Altezza: 176 Cm

176 Cm Peso: 74 Kg

74 Kg Tatuaggi: Rudy Zerbi ha il nome del figlio su un polso e due occhi sull’altro polso

Rudy Zerbi ha il nome del figlio su un polso e due occhi sull’altro polso Figli: 4

4 Followers su Instagram: 1.7 milioni

1.7 milioni Curiosità: i suoi 4 bambini li ha avuti con avuti tre compagne differenti. Con la prima moglie Simona, ha avuto Tommaso e Luca, mentre con la seconda moglie Carlotta Miti (nipote del cantante Gianni Morandi) ha avuto il piccolo Edoardo. Oggi è insieme alla compagna Maria Soledad Temporini, dal quale nel 2015 è nato il suo quarto figlio Leo.

Sulla base dei numeri che notiamo da queste caratteristiche, una volta rielaborati, possiamo vedere quali sono i numeri fortunati che circondano il tutto pepe e schietto coach di amici e giudice di Tu si que vales:

1 (il primo metro di altezza oltre ai centimetri ed inoltre il primo numero del milione di followers che su Instagram lo segue)

2 (febbraio è il secondo dei mesi dell’anno ed è il mese in cui è nato il tutto pepe conduttore televisivo e radiofonico, inoltre ha due tatuaggi visibili)

3 ( il giorno di nascita ed inoltre anche il numero di compagne da cui il coach di Amici di Maria de Filippi ha avuto i suoi quattro figli)

4 (il numero di figli che il tutto pepe giudice di tu si que vales ha avuto dalle sue relazioni, l’ultimo dei quali di chiama Leo)

7 (l’ultima delle due cifre che caratterizzano i quasi due milioni di followers che seguono su Instagram le vicende del conduttore televisivo e radiofonico)

11 (l’acquario è l’undicesimo dei segni zodiacali ed è quello sotto cui è nato il tutto pepe coach di Amici)

15 (le ultime due cifre dell’anno di nascita del piccolo Leo che conserva una storia molto importante per la vita di questo vip)

19 (le prime due cifre del suo anno di nascita)

20 (le prime due cifre dell’anno di nascita del piccolo Leo)

52 (gli anni di età che Rudy Zerbi ha compiuto proprio oggi)

69 (le ultime due cifre dell’anno di nascita del conduttore televisivo e radiofonico che abbiamo imparato ad apprezzare soprattutto a Tu si que vales ed Amici)

74 (il peso del vip di cui stiamo parlando)

76 (i centimetri di altezza oltre al metro del conduttore e coach)

Sulla base dei numeri forniti dalle caratteristiche che circondano il tutto pepe coach di Amici di Maria de Filippi vediamo quali sono i numeri fortunati di Rudy Zerbi:

1 – 2 – 3 – 4 – 7 – 11 – 15 – 19 – 20 – 52 – 69 – 74 – 76

Giocati i numeri fortunati nel giorno del suo compleanno!