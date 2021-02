Stefania Orlando: il marito lancia una provocazione a Samatha De Grenet

Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, ha lanciato una provocazione a Samantha De Grenet durante la diretta del Grande Fratello Vip, facendo riferimento alla motivazione data dalla “nuova” concorrente per nominare sua moglie.

Stefania Orlando, durante la diretta di ieri sera, ha scelto di nominare Samantha De Grenet. Tra loro, considerando i vecchi dissapori nati sempre all’interno della trasmissione, purtroppo non sembra essere scoccata la scintilla, in senso positivo, tant’è che la conduttrice l’ha etichettata come una “maestrina”.

Samantha, che ha fatto una confessione imbarazzante, non ha preso la motivazione che le ha fornito Stefania Orlando, ammettendo che avrebbe accettato qualsiasi cosa ma non un giudizio del genere, che va sulla sua persona. La sua reazione è apparsa gli occhi del pubblico del piccolo schermo un pochino esagerata e di questo parere sembra essere anche Simone Gianlorenzi, marito di Stefania, che sul suo profilo Twitter, durante la diretta, ha “rimproverato” sua moglie lanciando una provocazione alla De Grenet.

Simone Gianlorenzi difende Stefania Orlando: la stoccata a Samantha

Simone Gianlorenzi ha fatto notare come sia bizzarro che Samantha non abbia digerito più di tanto il termine “maestrina” utilizzato da Stefania Orlando, quando lei poco dopo il suo ingresso ci è andata giù pesante nei confronti di sua moglie. Ecco che cosa ha scritto:

“Stefania certo che pure tu l’hai giudicata sul personale” ha esordito Simone utilizzando un tono totalmente ironico. “Ti pare che puoi rivolgerti a Samantha utilizzando paroloni come ‘maestrina’ e ‘precisina’?” ha chiesto in maniera retorica. “Mi raccomando, dopo non offenderti se ti dice che vuole ucciderti perché lei ha totalmente ragione, ma guarda un po’” ha concluso trovando il consenso da parte del pubblico della rete, che sembra pensarla esattamente come lui.

@stefyorlando certo però sei andata sul personale, ti pare a dire a Samantha paroloni come “maestrina” e “precisina”? Poi non te la prendere se ti dice “io ti uccido” perche ha ragione e che cavolo, ma guarda un po’… #gfvip #sovip #tzvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) February 2, 2021

Simone Gianlorenzi ha lanciato una frecciata a Samantha De Grenet, sempre pronto a difendere la sua amata Stefania Orlando.