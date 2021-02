In questo periodo, con i saldi, le donne hanno davvero l’imbarazzo della scelta ma bisogna stare attente a cosa comprare e dove. Vediamo insieme le migliori occasioni da non farsi sfuggire su Zalando.

Per scoprire cosa comprare da Zara con i saldi guardate qui.

In Lombardia i saldi termineranno martedì tre marzo, in Piemonte si concluderanno il sette e nel Lazio il dodici. Si tratta di sessanta giorni di sconti e promozioni in tutta la nazione ma bisogna evitare fregature. Scegliere siti consolidati, valutare capi già visti in precedenza e puntare su look che potranno essere indossati più di una stagione, sono piccole accortezze che possono fare la differenza tra un ottimo affare ed una perdita di denaro. Ecco cinque look da accaparrarsi su Zalando.

Tempo di saldi e voglia di shopping

Il trench di Molly Bracken che la modella indossa nella prima immagine è scontato del 50% ed è disponibile in beige a soli 49,99 euro. Non è imbottito ed è in fintapelle con cintura e tasche a completare il più classico dei modelli rivisitato in chiave young. Perfetto da abbinare ai jeans slim fit neri di Guess a vita bassa, sfrangiati sulla caviglia e decorati da piccole pietre. Il costo è di 39,99 euro – visto lo sconto del 60%.

Dalle attillate e sensuali proposte del noto brand statunitense si passa ad un maglione romantico firmato Edited AliceJumper scontato del 70%! Contrariamente ad altri siti, dove è ancora a prezzo pieno, sul portale tedesco è acquistabile a 23,99 euro. Colletto alla coreana, ruches (dettaglio di cui vi abbiamo parlato qui) e leggera trasparenza, lo rendono elegante e femminile, perfetto anche con una gonna di jeans blu.

Nella foto sotto, le sneakers basse Adidas Continental bianche con punta tonda e chiusura a strappo, anche queste con un prezzo ridotto del 70% quindi a 29,99 euro. Un vero affare, soprattutto se si considera l’alta probabilità di trovarle nuovamente in vendita in un prossimo futuro a più di cento euro.

Per un outfit non più casual ma elegante la proposta – sempre al 70% in meno – è quella di Mascara. L’abito da sera nero, a 59,99 euro, il tulle e lo chiffon danno volume e movimento mentre le pailettes sul bustino illuminano la figura che, grazie alla fascia in vita, è ben definita.

Pensare che il sito Zalando, fondato da Robert Gentz e David Schneider nel 2008, inizialmente fosse un semplice e-commerce di infradito oggi fa sorridere. Dopo l’ingresso di Rubin Ritter, che si è dimesso lo scorso dicembre dal ruolo di co-amministratore delegato, il successo arrivò in un lampo. Si tratta infatti di uno dei marketplace più importanti d’Europa. Oggi vanta più di trenta milioni di clienti, val la pena darci un’occhiata.

Silvia Zanchi