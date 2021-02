Scopri, grazie al nostro oroscopo, per ciascun segno dello zodiaco quali opportuntià e quali ostacoli lo attenderanno lungo la giornata di oggi

Scopri il destino che attende il tuo e gli altri undici segni dello zodiaco in questa nuova giornata.

Svela ogni cosa il nostro fidato oroscopo, una serie di consigli e avvertimenti imperdibili.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

L’apparenza inganna, questo sembra gridare a squarciagola l’oroscopo di oggi dei primi due segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Ariete

Prendete tempo prima di giudicare: un persona che avete valutato male potrebbe invece stupirvi quando meno ve lo aspettate.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Se la vostra forma fisica non vi soddisfa non abbattetevi e pensate invece che dipende solo da voi: iniziate a fare le scelte giuste.

Amore: 7

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Leggerezza e profondità in voi convivono come per magia: un sorriso spensierato sul volto e nella mente un lavorio costante.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Oggi i prossimi tre segni sono invitati ad acuire lo sguardo e scorgere la retta via da intraprendere per raggiungere il successo.

Oroscopo oggi Cancro

Incapaci di staccarvi dai ricordi o da situazioni ormai concluse, oggi dovrete imparare l’arte di andare oltre.

Amore: 6

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Leone

Niente paura, tutto andrà bene con lui a patto però che riusciate a mettere da parte i tentativi di intrusione delle rispettive famiglie.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo oggi Vergine

Forse il Principe Azzurro non si è dimenticato di voi, magari è già arrivato solo che non riuscite a vederlo.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Il traguardo è oramai lì, all’orizzonte e i prossimi segni quasi potranno toccarlo, a patto però di fare l’ultima giusta scelta.

Oroscopo oggi Bilancia

In amore oggi siete molto generose: se la persona al vostro fianco vi piace veramente darete tutto, regali inclusi

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Scorpione

Sicure che sia il momento veramente giusto per realizzare i vostri sogni? Precorrere i tempi potrebbe fare più male che bene.

Amore: 6

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Se vi concederete un momento di riflessione o confronto lo capirete subito: tutto sembra veramente girare per il verso giusto

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 10.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Grandi cambiamenti all’orizzonte di questi ultimi tre segni dello zodiaco, destinati a imboccar nuove promettenti strade.

Oroscopo oggi Capricorno

Se finalmente il conto in banca sembra sorridervi non adagiatevi sugli allori: chi non risica non rosica e dunque è il momento di investire.

Amore: 7

Lavoro: 10

Salute: 6

Oroscopo oggi Acquario

Un cambio look cambia anche le carte in tavola e vi predispone a nuove conquiste e successi a 360 gradi.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Pesci

Oggi nuove prospettive si spalancano di fronte a i vostri occhi e vi invitato a riesaminare questioni che credevate oramai concluse

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.