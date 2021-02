Durissima lite tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip dopo la diretta con Signorini: “Non sminuire mia mamma”, sbotta l’influencer.

Durissima lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi subito dopo la diretta con Alfonso Signorini. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Zorzi e la Salemi si sono nominati a vicenda. Tuttavia, se Tommaso ha fatto la sua nomination in confessionale, Giulia l’ha fatta palese e, ad infastidire Tommaso, è stata la motivazione della Salemi con cui ha avuto un infuocato confronto durante la notte.

“Non ti ho nominato l’ultima volta e mi hai giudicata, mia madre mi ha detto di non cercare le persone se non vogliono ascoltarti, quindi ti nomino, se vorrai parlare sono qui”, ha detto Giulia.

Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi: “Mia mamma non avrebbe mai detto quello che ha detto la tua”

A scatenare la rabbia di Tommaso Zorzi sono state le parole di Fariba Tehrani che, durante l’incontro con Giulia Salemi, ha esortato la figlia a non cercare sempre un chiarimento con le persone che non hanno voglia di parlare con lei. Di fronte ai consigli della madre, la Salemi ha deciso di prendere le distanze da Tommaso con cui ha avuto altre, pesantissime discussioni.

Dopo la diretta con Alfonso Signorini, nella casa del Grande Fratello Vip, è scoppiato il finimondo.

“Mia madre non avrebbe mai detto quello che ha detto la tua. Fossi stata in te non avrei detto ‘mia madre mi ha detto che’, sembra che mi nomini perché te l’ha detto lei. […] Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio ai tenuto”, ha sbottato Tommaso.

“Non fare un discorso sulle madri, che è triste. Fai paragoni per sminuire mia mamma, dai è brutto. […] Sei maligno. Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo alla tua sfera“, ha ribattuto la Salemi.

A schierarsi dalla parte di Tommaso è stata Dayane Mello, convinta che Giulia abbia cercato visibilità attraverso Pierpaolo: “Hai dovuto fare il tuo percorso mettendoti dietro a un’altra persona” e Pretelli, difendendo la Salemi, ha concluso – “Allora possiamo dire che anche tu hai fatto la stessa cosa con Rosalinda.”