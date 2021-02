Federica Panicucci perde la calma a Mattino 5: lo sfogo in diretta spiazza

Federica Panicucci ha perso la calma durante la diretta di Mattino 5 a causa di una dichiarazione di una sua opinionista mentre commentava la scorsa diretta del Grande Fratello Vip.

Federica Panicucci non poteva non commentare le ultime due puntate andate in onda del GF vip di Alfonso Signorini durante lo spazio dedicato alla cronaca rosa di Mattino Cinque. La bionda conduttrice, insieme ai suoi opinionisti, hanno rivelato i loro pensieri in merito a quanto accaduto in queste ore, in particolar modo facendo riferimento all’incontro tra Andrea Zenga e suo padre Walter.

In studio, contrariamente al pubblico del piccolo schermo, tutti sono stati dalla parte del calciatore, non comprendendo a pieno l’atteggiamento assunto dal concorrente. Arianna David, però, nel commentare la vicenda ha rivelato che se lei si fosse trovata in una situazione del genere, con la sua famiglia, avrebbe fatto in modo di risolvere il problema quando i bambini erano ancora piccoli. In modo tale da non farli portare un simile dolore da adulti.

La conduttrice, però, forse mal interpretando le parole della sua ospite, ha subito sbottato in diretta, affermando che non vuole assolutamente che nel suo programma vengano dati giudizio di un certo tipo, andando un po’ troppo nel privato con le dinamiche mostrate all’interno del programma, considerato che l’ex moglie di Walter Zenga ha scelto di intromettersi all’interno delle difficoltà che suo figlio e il padre stanno avendo in questi giorni.

Federica Panicucci si è arrabbiata a Mattino Cinque, ma Arianna David è prontamente intervenuta, provando a spiegare meglio quanto dichiarato poco prima.

Mattino Cinque: Federica Panicucci rimprovera Arianna David, lei spiega tutto

Andrea e Nicolò commentano così insieme l’entrata al #GFVIP del padre Zenga#Mattino5 pic.twitter.com/rOYaOPHFxu — Mattino5 (@mattino5) February 2, 2021

Arianna David, notando la reazione della padrona di casa, ci ha prontamente tutto a precisare che la sua era una riflessione su come si sarebbe comportata lei trovandosi in una situazione del genere e non un giudizio nei confronti della madre di Andrea Zenga, ma che semplicemente lei quando i bambini erano ancora piccoli avrebbe parlato con il suo ex marito nonché loro padre spiegandogli quello che stava accadendo.

Ovviamente queste dinamiche sono cose private e non sappiamo se il metodo che avrebbe adottato l’opinionista di Federica Panicucci a Mattino 5 sia stato adottato o meno, ma sicuramente nel corso delle prossime puntate il rapporto tra il concorrente, che ieri ha incontrato suo fratello, e suo padre verrà maggiormente approfondito e sicuramente gli opinionisti del programma avranno ancora una volta modo di poter esprimere la loro opinione in merito.

Grazie per averci seguito anche oggi!#Mattino5 torna domani sempre alla stessa ora su #Canale5 pic.twitter.com/Rw0lzMByO5 — Mattino5 (@mattino5) February 2, 2021

Il rapporto tra Andrea e Walter Zenga ha appassionato il pubblico del piccolo schermo, che sembra essere tutto dalla parte del concorrente che grazie al suo garbo e alla sua educazione sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore dei telespettatori di canale 5. Queste sue doti, unite alla sua storia, gli permetteranno forse di farsi strada all’interno del programma?