Dustin Diamond, il simpatico ‘Schreech’ Powers di Bayside School è morto a 44 anni dopo aver lottato contro il cancro: i messaggi dei colleghi.

Grave lutto nel mondo dello spettacolo americano. A soli 44 anni, dopo aver combattuto contro un tumore ai polmoni, è morto Dustin Diamond, il simpatico ‘Schreech’ Powers di Bayside School, una delle serie tv più amate degli anni ’90.

Ad annunciare la morte dell’attore è stato il suo portavoce, Roger Paul confermando la tragica notizia a Us Weekly. “Dustin non ha sofferto, per questo siamo grati”, ha detto il manager dell’attore, Roger Paul, in una dichiarazione. Grande dolore per i colleghi che avevano recitato con lui in Bayside School e che l’hanno ricordato con tanti messaggi di cordoglio.

Dustin diamond di Bayside School è morto: il dolore dei colleghi

«Sono profondamente triste per la notizia della morte del mio collega @realdustindiamond», ha scritto Tiffani Thiessen che, in Bayside School interpretava Kelly e che ha lavorato anche in Beverly Hills 90210 insieme a Luke Perry, scomparso nel 2019. «La vita è estremamente fragile ed non dovremmo mai darla per scontato. Che Dio ti protegga Dustin».

Mark-Paul Gosselaar, che nella serie interpretava Zack Morris, il miglior amico di Screec, ha ricordato Diamond ai microfoni di Entertainment Weekly: «Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Dustin Diamond, un vero genio comico. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Ripensando al tempo in cui abbiamo lavorato insieme, mi mancheranno quelle trovate crude e brillanti che solo lui era in grado di pensare. Una torta in faccia, amico mio».

Lark Voorhies, che impersonava Lisa Turtle,sui social, ha scritto: «Le parole non possono esprimere il dolore che sto provando in questo momento. Dustin e io abbiamo avuto un’amicizia speciale, era un gentiluomo, era premuroso, e i miei ricordi di lui saranno sempre preziosi. Mi dispiace molto che se ne sia andato. I suoi cari devono fare i conti la sua tragica morte e una grande perdita. Il mio cuore è con loro in questo momento difficile».

«Dustin, ragazzo mio, ci mancherai. La fragilità di questa vita non deve essere sottovalutata. pregheremo sempre per la tua famiglia» sono invece le parole di Mario Lopez.

Cordoglio da parte di tutto il cast di Bayside School per la perdita di Dustin.