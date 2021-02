Belen Rodriguez incinta di una bambina? Svelato il nome del figlio che starebbe aspettando da Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez incinta di una bambina? A lanciare lo scoop nel salotto di Ogni mattina, il programma che conduce ogni giorno su Tv 8 Adriana Volpe è stato il giornalista Sandro Pirrotta all’interno della rubrica “Un Santo in paradiso”. Secondo il giornalista, la showgirl argentina starebbe aspettando una bambina dal fidanzato Antonino Spinalbese.

Da Belen, da Spinalbese e dalla familia della showgirl argentina non è arrivata alcuna conferma o smentita alla notizia. La Rodriguez, dunque, diventerà davvero mamma per la seconda volta di una bambina?

Belen Rodriguez incinta di una figlia da Antonino Spinalbese: ecco il nome

Secondo alcune indiscrezioni rivelate dal giornalista Sandro Pirrotta all’interno del programma Ogni Mattina, Belen starebbe aspettando una bambina che avrebbe deciso di chiamare Tabita. Giovanni Ciacci avrebbe fatto notare a Pirrotta e alla Volpe come la gravidanza sia un’indiscrezione non ancora confermata. Tuttavia, sia Pirrotta che la Volpe si sarebbero detti certi della gravidanza in corso della showgirl argentina.

Sempre più bella e serena, Belen continua a condividere diversi momenti della sua vita sui social. Nelle scorse ore, in occasione del compleanno del fidanzato Antonino Spinalbese, Belen ha scritto una bellissima dedica d’amore al fidanzato confermando il proprio amore nei suoi confronti. Nessun riferimento, tuttavia, alla presunta gravidanza. La showgirl continua a godersi la sua storia d’amore con Antonino senza commentare i gossio che circolano sul suo conto da diverso tempo.

Anche la famiglia di Belen, tuttavia, non sta commentando le notizie di gossip che stanno circolando intorno alla showgirl. Santiago, dunque, avrà davvero presto una sorellina? La Rodriguez ha più volte parlato del suo desiderio di diventare mamma per la secondo volta quando era sposata ancora con Stefano De Martino. Un desiderio che realizzerà con il fidanzato Antonino Spinalbese?

Antonino, esattamente come Belen, su Instagram si lascia andare a delle dediche speciali per la sua donna. “Per arrivare a vederti. Per arrivare a toccarti. Ho dovuto sognarti”, ha scritto Spinalbese pubblicando un video in cui Belen lo bacia sulla guancia con amore. La coppia, dunque, annuncerà presto la gravidanza o smentirà tutto?