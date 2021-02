Una scena che una piccola bambina non avrebbe mai dovuto vivere. Purtroppo però la tragedia c’è stata. Oggi al via la campagna di donazioni.

Il tutto è accaduto sulla neve. La giovane donna, mamma della bambina, aveva 35 anni mentre lui ne aveva 49, entrambi purtroppo hanno perso la vita scivolando in un dirupo davanti agli occhi della figlia di cinque anni che non ha potuto fare nulla se non assistere inerme a quello che accadeva in quel momento. I due genitori sono morti entrambi sul colpo.

Il tutto è accaduto sul monte Vareno, ad Angolo Terme, nel Bresciano. Secondo la ricostruzione dei fatti la donna purtroppo non era riuscita a reggersi ed era scivolata in un dirupo seguita dal marito che nel tentativo di salvarla è scivolata assieme anche a lei. Presenti sulla scena una coppia di amici che immediatamente hanno protetto la bambina chiamando subito i soccorsi.

Oggi ha inizio la campagna di donazioni nei confronti della bambina.

La raccolta fondi per sostenere la bambina ha avuto inizio oggi

Nel tentativo di aiutare la piccola bambina è stata aperta in rete, sul sito GoFundMe, una raccolta fondi per aiutare la piccola rimasta orfana dei propri genitori. Purtroppo i suoi genitori non ce l’avevano fatta ed erano morti sul colpo.

“Un percorso di vita interrotto da un tragico incidente, due vite spezzate all’improvviso senza un motivo, che lasciano un vuoto incolmabile” viene dichiarato per la raccolta fondi. Una campagna molto emozionante e sentita nei confronti di una bambina che purtroppo ha perso i suoi genitori in una età così piccola.

Gli amici della coppia di genitori, Valeria Coletta di 25 anni e Fabrizio Martino Marchi di anni 40, hanno poi aggiunto: “Fabry e Vale stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina“.

Per la raccolta è stato anche giustamente specificato che “tutto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia nel suo percorso di vita” e che i soldi raccolti saranno utili per aiutarla “ad avere il miglior supporto per affrontare questa situazione ed un futuro migliore”.

In appena cinque ore sono stati raccolti più di 10mila euro e la cifra continua ad aumentare. Una dimostrazione di grande cuore e vicinanza nei confronti di una bambina che purtroppo ha visto la propria famiglia spezzarsi nel momento in cui i giovani genitori sono precipitati per oltre 200 metri.

Un colpo al cuore che lascia senza parole per una piccola bambina che ha perso i propri genitori in una tragedia.