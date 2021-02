Valeria Marini perde le staffe a Live Non è la d’Urso: Barbara chiude tutto

Valeria Marini ha perso la calma a Live Non è la d’Urso con il suo ex fidanzato Gianluigi, che ha rilasciato pesanti dichiarazioni contro sua madre. Barbara ha chiuso il loro confronto – VIDEO

Valeria Marini questa sera è stata ospite di Barbara d’Urso a Live per avere un confronto con il suo ex Gianluigi. I due, durante il corso di questa diretta, avrebbero dovuto incontrarsi nel famoso ascensore gold per chiarire le loro incomprensioni, ma quando la showgirl ha avuto modo di poter vedere alcune dichiarazioni rilasciate da lui in cui si scagliava contro sua madre, affermando che è stata lei la causa della loro rottura, ha letteralmente perso la calma.

Valeria Marini si è rifiutata di fare il confronto a Live Non è la d’Urso, mandando in un primo momento su tutte le furie la padrona di casa in quanto le aveva precisato che il suo invito era per avere un incontro con Gianluigi nell’ascondere del programma. La showgirl ha replicato affermando che il confronto può sostenerlo anche a distanza, facendole guadagnare punti di share. Barbara ha subito precisato che lei non ne ha bisogno, ma sottolineandole che gli accordi erano diversi.

Valeria si è giustificata affermando che lei non aveva avuto modo di poter ascoltare quelle dichiarazioni e per questo motivo si è innervosita. Gianluigi non se n’è stato di certo stato buono a guardare, affermando che lei non ha il coraggio di affrontarlo facendole perdere così le staffe.

Live Non è la d’Urso: scoppia la lite tra Valeria Marini e Gianluigi

Valeria Marini come Antonio Zequila contro Pappalardo nel 2006 #noneladurso pic.twitter.com/YL3gQiLNVI — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021

Valeria Marini ha letteralmente perso le staffe, affermando che lui le deve delle scuse in quanto si è permesso di tirare in ballo sua madre che in questa storia non c’entra assolutamente nulla e tra l’altro è stata anche poco bene. Lui ha prontamente replicato affermando che è stata la donna ad intromettersi nella loro relazione e lei non l’ha mai difeso nemmeno dai media che lo attaccava.

La Marini, entrata in studio dopo l’intervista di Walter Zenga a Live, è scattata ribadendo che lui non deve menzionare sua madre e che se lui chiede scusa lei è disposta a perdonarlo, accusandolo in un secondo momento di averle messo le mani addosso. Lui ha negato, lanciando una nuova provocazione che non è passata inosservata dal pubblico della rete: “Certo, tu sei esperta di queste cose visto quello che è successo con Antonella Elia“.

Barbara d’Urso ha preferito chiudere il collegamento, chiedendo prima a Gianluigi se realmente avesse usato violenza nei confronti di Valeria. Lui ha negato, ma lei non è sembrata totalmente convinta della risposta e dell’intera situazione. Per questo motivo ha preferito terminare con questo momento, notando anche Valeria Marini perdere la calma in diretta come non l’aveva mai visto prima, comprendendo, dunque, che lei non aveva mentito e che realmente non sapeva delle dichiarazioni che le aveva fatto ascoltare poco prima.

La nostra @carmelitadurso non la manda a dire a NESSUNO, stasera è STELLARE #noneladurso pic.twitter.com/qPWUKNVrKm — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021

Valeria Marini a Live Non è la d’Urso ha lasciato di stucco il pubblico del piccolo schermo, che non l’aveva mai vista così agitata prima d’ora. Ma quello che preoccupa di più i telespettatori è il seguente dubbi: Gianluigi è stato davvero violento con lei?