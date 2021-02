Qual è il tuo potere femminile? Il test degli anelli mira a svelare qual è la forza che ti muove anche se tu non lo sai: pronta a scoprirla?

Questo test mira a scoprire le qualità “femminili” che ti muovono e, per farlo, ti chiedere di scegliere tra uno degli anelli proposti.

Non preoccuparti se gli anelli non ti piacciono: non devi sceglierne uno che vorresti indossare, come se fosse una fede nuziale!

Scopriamo insieme un tratto della tua personalità che forse, fino ad oggi, hai cercato di non far vedere agli altri!

Test degli anelli: qual è il tuo potere femminile?

Ti sei sempre chiesta quale sia il tuo potere femminile?

Dopotutto in molti di noi si considerano più una Joey Potter che una Jen Lindley (ma qui, se vuoi, puoi fare il test scegliendo uno dei personaggi di Dawson’s Creek).

Insomma, sappiamo di avere dei tratti femminili che consideriamo i nostri, quasi predefiniti, e non penseremmo mai di avere quelli “opposti“.

Bene, il test degli anelli svelerà qual è il tuo potere femminile segreto, del quale ti sei sempre rifiutata di conoscere le vere potenzialità.

Per conoscerlo ti basterà scegliere un anello tra i sei proposti qui sopra.

Non preoccuparti se te ne piace più di uno: puoi sceglierne anche due e leggere entrambi i responsi!

Scegli gli anelli in base ai tuoi gusti ed a quale ti senti più attratta ma ricorda: non è un anello che devi per forza indossare! Potrebbe anche trattarsi di un anello che vuoi regalare oppure che, semplicemente, attira la tua attenzione.

Ricorda: con questo test sveliamo il tuo potere femminile: se vuoi scoprire il tuo potere “magico” devi provare con il test del calice!

Hai scelto? Bene, leggiamo insieme qual è il responso!

Se hai scelto il primo anello, con ogni probabilità, tutti ti dicono che sembri molto più giovane di quello che sei!

Il potere femminile di chi sceglie il primo anello è quello di avere un “nucleo” sentimentale ed emotivo veramente potente: sei in grado di perdonare e di superare qualsiasi difficoltà.

Forse in passato ti sei fidata troppo degli altri ma questo non ha scalfito la tua capacità di amare e di fidarti. Il secondo anello viene scelto da tutte le persone che nascondono una grande tenerezza ed un vero cuore d’oro.

Se hai scelto questo anello, infatti, sei una persona che non si fa scrupoli ad aiutare gli altri e che soffre sempre per la condizione di qualcuno.

Sei gentile, anche troppo, e spesso cerchi di mascherare questa tua bontà d’animo dietro un modo di fare decisamente più rude. Il tuo potere, però, si fonda sulla tenerezza: non sottovalutarla! Il terzo anello viene scelto da tutte quelle persone che hanno il potere di cambiare umore e modo di fare da un momento all’altro.

Sei una persona che mischia fuoco e ghiaccio nella sua anima e non hai paura di tagliare completamente i rapporti con qualcuno quando serve.

Il tuo potere è una forza di volontà che può spaventare: sei di granito quando serve e molto più morbida ed accogliente quando vuoi. Niente può influenzarti. Se hai scelto il quarto anello sei una persona che gli altri non possono fare a meno di ammirare. La tua sola presenza, infatti, rende più semplice la vita di tutti; sei in grado di risolvere situazioni o di offrire una spalla su cui piangere senza farti problemi.

Probabilmente in molti ti chiedono consiglio sugli argomenti più disparati ed ascoltano le tue parole come se fossero un vero e proprio responso! Chi sceglie il quinto anello è qualcuno che ha molti talenti e finisce, quasi sempre, inevitabilmente al centro dell’attenzione.

Il tuo vero potere, però, è ignorare l’invidia degli altri che, spesso, ti trattano come se fosse colpa tua se li “oscuri”!

Ti sei abituato a metterti sempre in ombra, ad evitare di accentrare le attenzioni su di te: hai creato una barriera che ti difende dal mondo e sei felice così.

Ricordati, però, che sei in grado di sopportare le critiche senza problemi: prenditi il tuo spazio! Il tuo potere più grande? Una forte ed incrollabile fiducia negli altri ed in te stesso che ti permette di superare anche i periodi più duri.

Tu sei la persona che, quando tutti perdono la speranza o la pazienza, diventa una vera e propria roccia, che rassicura gli altri e che riesce a calmare gli animi più agitati.

Sei un vero faro per gli altri; non scordarlo mai soprattutto quando hai paura di essere inadeguata!

Il test degli anelli ti ha svelato il potere che non sapevi di avere?

Adesso che conosci la tua vera forza, non farti più scrupoli!