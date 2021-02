Scopri per ciasucn segno zodiacale con quale destino si aprirà la settimana grazie alle previsioni del nostro fidato oroscopo.

Scopri come inizierà questa settimana per il tuo e gli altri undici segni dello zodiaco.

Ecco le previsioni del nostro fidato oroscopo con tanti consigli e anche qual he avvertimento che potrebbe tornare particolarmente utile.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

I primi tre segni hanno chiara la strada da seguire ma l’obbiettivo può anche divenire accecante: oggi meglio prender bene le misure.

Oroscopo oggi Ariete

Se la strada dell’amore non vi sta portando dove volete forse non è il caso di forzarla: lasciate che le cose vadano come devono, il momento giusto arriverà.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

Oggi iniziate la settimana dandovi degli obbiettivi ben definiti e cercando di comprendere al meglio la giusta strada per raggiungerli.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Avete chiara la strada da percorrere ma oggi sembra che vi manchi la benzina per farlo. Non stressatevi, si può anche prender tempo.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 7.

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Una giornata in cui qualche attrito con i cari potrebbe turbare l’umore dei prossimi tre segni: meglio fare respiri profondi.

Oroscopo oggi Cancro

Con gli affetti più cari tentate continuamente il dialogo ma poi qualche lite ci scappa sempre, dovete farci i conti.

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Abituate a puntare sempre in alto ciò incide sulle finanze e il conto langue. Qualcuno può farvene una colpa ma voi siete così.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 5.

Oroscopo oggi Vergine

Sembra proprio che abbiate trovato la formula magica, almeno per la vostra salute: dieta, allenamento & Co. danno i suoi frutti

Amore: 8

Lavoro: 9

Salute: 10.

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Giornata impegnativa oggi per i prossimi tre segni: ci sono attriti da risolvere e tanti compiti da portare a termine.

Oroscopo oggi Bilancia

Una giornata piena di impegni vi attende. Del resto è il prezzo da pagare quando si hanno obbiettivi ambiziosi.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 6.

Oroscopo oggi Scorpione

In famiglia c’è un po’ di maretta. Che strano: sembrate andare più d’accordo con la suocera che con il vostro lui.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 5.

Oroscopo oggi Sagittario

Finalmente in amore avrete trovato la chiave di volta: un chiarimento vi farà seppellire per sempre l’ascia di guerra, aprendo una vera e propria epoca d’oro

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 7.

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

La fuga sembra esser oggi l’unico pensiero degli ultimi tre segni dello zodiaco: ma sarà questa la strada giusta da percorrere?

Oroscopo oggi Capricorno

Un po’ di aiuto ogni tanto serve: accettatelo allora anche se ciò vuol dire che non tutto sarà fatto come avreste voluto voi.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Cercate di fuggire dalle tensioni del momento ma, ahimè, riguardano un po’ tutti: difficile trovare zone franche

Amore: 10

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

In amore non tutto va come vorreste ma occhio a non reagire in modo sproporzionato, andreste solo a creare danni altrove.

Amore: 5

Lavoro: 7

Salute: 6



Ricorda, l’oroscopo è un divertimento, un modo leggero per iniziare la giornata, non certo una scienza esatta sulla quale basare le proprie scelte di vita: siate sempre consapevoli di voi stesse e siate le registe di ogni vostra giornata.