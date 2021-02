I sintomi del Covid-19 si sviluppano in quest’ordine rispetto ad altri virus

By

Secondo uno studio californiano i sintomi del Covid-19 si sviluppano secondo un ordine ben preciso rispetto agli altri virus.

Nel periodo invernale è facile scambiare un raffreddore o una banale influenza per il tanto temuto Covid-19. Non considerando anche il fatto che esistono gli asintomatici, ovvero persone che hanno contratto il virus senza mostrare segni o sintomi evidenti, così come i paucisintomatici.

I sintomi infatti nella maggior parte dei casi possono essere molto simili a quelli dell’influenza e riconoscere la tipologia di virus che ci ha attaccato può non essere semplice. Il metodo più sicuro per dipanare ogni dubbio è sicuramente quello di sottoporsi al test.

Con il tampone si potrà avere o meno la risposta se siamo stati colpiti dal Coronavirus o meno. Secondo uno studio che arriva dalla California, però, sembrerebbe che i sintomi del Covid-19 si sviluppino secondo un certo ordine rispetto agli altri virus. Scopriamo di più.

Ecco l’ordine di sviluppo dei sintomi nel Covid-19

Da quando è scoppiata la pandemia da Coronavirus non appena siamo colpiti anche da un banale raffreddore o mal di gola, tipici malanni di stagione andiamo nel panico.

Del resto i sintomi dell’influenza e quelli del Covid-19 sono per certi aspetti molto simili e distinguere le due malattie non risulta un’impresa semplice neanche agli occhi di un medico.

L’unico modo infatti per essere certi se siamo o meno stati colpiti dal Coronavirus è quello di sottoporsi ai tamponi specifici per riscontrare o meno la presenza del virus.

Inoltre, se abbiamo avuto alcuni sintomi a cui magari non abbiamo dato troppo peso potremmo anche aver avuto il Covid-19 senza saperlo, ecco perché in tal caso possiamo sottoporci ai test sierologici per vedere se abbiamo sviluppato gli anticorpi.

Secondo uno studio della University of Southern California di Los Angeles pubblicato da Frontiers in Public Health, i sintomi del Covid-19 pur essendo uguali a quelli di tante altre malattie respiratorie si presenterebbero secondo un certo ordine. E questo potrebbe aiutare nella diagnosi.

Nello specifico i ricercatori hanno preso in esame 55mila casi confermati di Covid-19 in Cina, e hanno confrontato l’ordine dei sintomi con migliaia di casi di influenza, 150 casi di Sars e alcuni casi di Mers.

Da qui è emerso che nel Covid-19 il primo sintomo è la febbre, seguita da tosse e dolori muscolari, poi nausea e vomito e per concludere diarrea.

L’influenza, invece, inizia con la tosse e solo dopo si presenta la febbre. I casi di Mers e Sars, pur avendo un inizio simile al Covid-19, sviluppavano la diarrea prima di nausea e vomito.

Gli autori poi hanno sottolineato che includendo anche i sintomi meno comuni del Sars-Cov-2, come la gola secca, l’ordine cronologico dei primi quattro non cambia.

Ecco perché il fatto che “la febbre si presenti per prima, indica che la misurazione della temperatura è un buon metodo di screening”, si legge sul sito dell’Ansa.

“L’ordine in cui si presentano i sintomi è importante – spiega Joseph Larsen, uno degli autori –. Conoscendo la progressione di ogni malattia i medici possono individuare precocemente se una persona ha con più probabilità il Covid-19 o un’altra patologia, prendendo decisioni migliori sul trattamento”.

Naturalmente i medici sottolineano che questo modello non deve essere un metodo diagnostico fai da te ma può essere d’aiuto per decidere se isolarsi preventivamente intanto che si aspetta di sottoporsi al test.

(Fonte: Ansa.it)