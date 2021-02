Scopri come sarà il mese di Febbraio e cosa ti attende dal punto di vista personale, sentimentale e lavorativo.

Oggi entriamo ufficialmente nel secondo mese dell’anno, quello che ci condurrà anche nel nuovo segno zodiacale cinese e che è anche il mese più corto del 2021. Un mese particolare, che vedrà Carnevale e San Valentino andare a braccetto, le varie zone d’Italia cambiare ancora una volta colore e che per tutti rappresenterà una sorta di banco di prova. Perché se è vero che il primo mese di questo nuovo anno è ormai passato è anche vero che per capire cosa ci attende esattamente bisognerà attendere almeno il mese di Marzo.

E così, Febbraio rappresenterà un nuovo momento di attesa, uno in cui fortificarsi, guardarsi dentro ed imparare a lasciare andare il superfluo per concentrarsi solo su ciò che è bello. Un mese breve quanto intenso per certi versi e tranquillo per altri. Mese che ora scopriremo meglio per ogni segno dello zodiaco. Pronti?

Come sarà il mese di Febbraio per i segni dello zodiaco

Ariete – Un mese sereno

Il mese di Febbraio scandirà momenti di pura serenità per i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete che dopo un Gennaio un po’ turbolento potranno concedersi qualche momento di relax. In amore le cose sembreranno andare per il verso giusto, portando ad una nuova complicità per chi è in coppia e a nuovi incontri per chi è ancora single. Il lavoro sorriderà a diversi progetti, dando una bella carica di autostima e portando a realizzare alcune idee che sostavano nel cassetto da un po’ di tempo. Per il resto ci sarà solo da attendere che quanto appena avviato si evolva e con un po’ di pazienza si potranno notare risvolti davvero interessanti.

Toro – Un mese da prendere con le pinze

Febbraio inizierà in modo un po’ teso per i nativi del segno zodiacale del Toro. Si presenterà infatti come un mese in cui prendere decisioni importanti che però andranno ponderate con estrema cura. In amore ci saranno ragionamenti da fare e situazioni da cambiare e lo stesso avverrà in ambito professionale dove alcuni rallentamenti potrebbero portare a decidere per un cambio di rotta. Il consiglio delle stelle è però quello di attendere e di concentrarsi maggiormente su se stessi. Scelte avventate, infatti, potrebbero condurre verso una via sbagliata. Molto meglio approfittare di questo mese per ragionare a fondo sulle varie questioni e rimandare le decisioni agli ultimi giorni. Momento in cui le stelle saranno più favorevoli e nuovamente pronte a sorridere ai nativi del segno.

Gemelli – Un mese ricco di novità

Per i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Febbraio sarà un mese in grado di introdurre diverse novità. In amore avranno infatti modo di fare nuove conoscenti o di consolidare rapporti già avviati da tempo introducendo elementi nuovi ed in grado di ravvivarli. Da punto di vista professionale, la fortuna sorriderà sotto diversi aspetti. Sarà quindi possibile portare avanti progetti che erano rimasti in sospeso e farli progredire di almeno un paio di step. Quanto ragionato negli ultimi tempi potrà finalmente essere messo in pratica, dando risultati concreti e positivi sotto ogni punto di vista. Un momento del quale sarà bene approfittare e che saprà fornire nuovi punti di vista che si riveleranno utili in futuro.

Cancro – Un mese tranquillo

Dopo il periodo di stress vissuto con il mese di Gennaio, i nativi del segno zodiacale del Cancro potranno contare su un Febbraio decisamente più tranquillo. I problemi che si sono presentati troveranno finalmente una soluzione e ciò vale sia in amore che dal punto di vista professionale. Per quanto riguarda i sentimenti sarà infatti possibile godere a pieno della propria lungimiranza al fine di prendere le decisioni più giuste. Cosa che varrà sia per chi è single che per chi è in coppia. Sul lavoro ci saranno maggior fiducia nelle proprie capacità ed una grinta nuova che aiuterà (specie nella prima metà del mese) a raggiungere obiettivi importanti e a migliorare persino il rapporto con i colleghi.

Leone – Un mese un po’ pesante

Il mese di Febbraio per i nati sotto il segno zodiacale del Leone si presenterà in modo piuttosto pesante. Sarà infatti caratterizzato da alcuni intoppi che i nativi del segno dovranno imparare ad affrontare e superare. Nulla che non sia risolvibile ma che sicuramente genererà un po’ di stress. Se in amore ci sarà qualche scontro di troppo, sul lavoro le cose potrebbero farsi difficili sotto diversi aspetti, portando a tensioni (evitabili) con i colleghi. Per superare questo periodo che per fortuna non si estenderà a tutto il mese, i nativi del segno dovrebbero ritagliarsi degli spazi per rilassarsi e fare il pieno di energie positive. Un buon modo per contrastare lo stress e trovare soluzioni creative per concludere ogni giornata con il sorriso.

Vergine – Un mese di riflessioni importanti

Per i nativi del segno zodiacale della Vergine, il mese di Febbraio non si presenterà in modo attivo. Anzi, si può dire che lascerà loro il tempo per riflettere su come far procedere la propria vita. Visto gli influssi non sempre favorevoli, il consiglio delle stelle è quello di non avviare nulla ma di fare progetti a cui dare il via solo a fine mese. In questo modo si avrà il tempo per pianificare al meglio ogni cosa e al contempo si potranno prendere le decisioni più giuste, forti della calma data proprio dal tempo a disposizione. Un buon modo per assicurarsi una fine del mese più positiva ed un proseguo più rilassato verso il resto dell’anno.

