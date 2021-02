Isola dei Famosi cast 2021: spifferati i concorrenti di Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi, l’edizione del 2021, è pronta a debuttare sul piccolo schermo degli italiani e in rete si mormora su chi possano essere i nuovi concorrenti di Ilary Blasi per quest’avventura in Honduras.

L’Isola dei Famosi, dopo essere rimasto qualche tempo in panchina, è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Al momento le uniche certezze sono davvero poche. La prima è quella che vede Ilary Blasi nel ruolo di padrona di casa e la partenza del programma: subito dopo la fine del Grande Fratello Vip e Sanremo, la prima settimana di marzo per intenderci.

Per quanto riguarda il cast, nonostante numerose indiscrezioni, resta ancora un mistero. Così come il nome dell’inviato e degli opinionisti, che sembrerebbero non essere stati ancora scelti, ma sul portale Tv Blog sono comparsi quelli che sembrerebbero essere i nomi dei primi concorrenti. Certo, non sono stati ufficializzati dalla produzione ma ricordiamo che il portale ha fornito quasi sempre indiscrezioni che si sono rivelate essere vere. Una tra tutte l’ingresso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, annunciato in tempi non sospetti.

Secondo il portale, infatti, dopo l’assenza di Sossio Aruta, sarebbero invece confermati alcuni nomi che da tempo circolavano in rete, mentre ne emergono altri reduci da altre esperienze televisive di successo. Curiosi di conoscere i loro nomi? Ecco chi potrebbe formare il cast dell’Isola dei Famosi 2021.

Ilary Blasi torna con l’Isola dei Famosi: cast, rumors e doppio appuntamento

Partiamo subito con il dire che Ilary Blasi seguirà la scia di Alfonso Signorini. In quanto anche il reality show da lei condotto andrà in onda due volte a settimana con un doppio appuntamento, ma differirà leggermente nei giorni della messa in onda. Il programma da lei condotto sarà trasmesso il lunedì e giovedì e per quanto riguarda gli inviati si è fatto il nome, che sembra essere certo, di Eleonoire Casalegno. Anche se sembrerebbe essere stato contattato anche Teo Mammucari.

Per quanto riguarda il cast, invece, sembrano certe le presenze di Giles Rocca ed Elisa Isoardi , entrambi reduci dall’esperienza dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, e spunta anche il nome di Vera Gemma, che ha preso parte invece all’ultima stagione di Pechino Express, dove aveva scelto di gareggiare insieme ad Asia Argento, che era stata contattata anche lei ma ha ufficialmente rifiutato.

Sembrano anche certi l’attrice Francesca Lodo e l’opinionista Giovanni Ciacci, ma spunta anche il nome della showgirl Angela Melillo. L’ultimo nome confermato per quest’edizione, che si spera non dia vita a scandali come quello del canna gate su cui Eva Henger ha fatto alcune recenti chiarimenti, è quello dell’ex calciatore Paul Gascoigne. In trattative invece c’è quello di Amedeo Goria, protagonista, forse in maniera involontaria, dell’ultima edizione del GF Vip, mentre Jill Cooper sembrerebbe aver rifiutato a causa del cachet proposto dalla produzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

I personaggi trapelati in rete promettono grandi cose per quest’edizione dell’Isola dei Famosi, anche se non si sa come il pubblico sarà pronto ad accoglierla visto che reduce da una lunghissima quinta stagione del Grande Fratello Vip.