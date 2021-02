Incidente per Tommaso Zorzi durante un gioco nella casa del Grande Fratello Vip: batte la testa e si fa male, ecco cos’è successo.

Piccolo incidente per Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip. Sono passati quasi cinque mesi da quando i concorrenti hanno varcato la famosa porta rossa e, per animare le giornate, gli autori propongono agli inquilini dei giochi e dei momenti divertenti. Durante la cena organizzata per trascorrere un sabato sera all’insegna del divertimento, Zorzi si è fatto convincere a farsi avvolgere in un tappeto rotolando sul pavimento per tutta la casa.

A spingerlo sono state Dayane Mello e Giulia Salemi che, tuttavia, non rendendosi conto della traiettoria, hanno spinto Zorzi verso una parete facendogli battere la testa. Come sta ora Tommaso?

Incidente per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip: solo tanta paura per lui

Nulla di grave, fortunatamente, per Tommaso Zorzi che ha battuto la testa durante il gioco ricevendo le cure immediate di Dayane Mello e Giulia Salemi. La modella brasiliana, già sicura di giocarsi la finale del primo marzo e la Salemi con cui Tommaso ha avuto un durissimo scontro negli scorsi giorni, sentendosi in colpa, hanno assistito Tommaso posando del ghiaccio sulla parte indolenzita per evitare che si gonfiasse.

Solo tanta paura, dunque, per Tommaso che si è immediatamente ripreso ricominciando ad intrattenere i concorrenti con la sua ironia. Nelle scorse ore, inoltre, Zorzi ha raccolto anche lo sfogo di Andrea Zelletta su Maria Teresa Ruta che, stanca, si è sfogata ammettendo di sentirsi un po’ invisibile. Zelletta l’ha accusata per alcuni atteggiamenti incoerenti, ma Zorzi, da sempre molto vicino alla conduttrice, ha spiegato che tutto è dovuto alla stanchezza.

“Sinceramente la vedo nel pallone, non è lucidissima, parlale. Sono certo che è stanca, in questo momento davvero non è lucida”, ammette Tommaso.



Si è addirittura lamentata ieri perché si sente invisibile, io sempre carino ed educato”, afferma Andrea mentre Tommaso prova a rassicurarlo – “A volte sembra persino che non le basti e che voglia delle attenzioni straordinarie”.

Nessun problema, dunque, per Zorzi che, questa sera, sarà regolarmente presente alla nuova puntata del Grande Fratello Vip nel corso della quale Alda D’Eusanio potrebbe subire un provvedimento disciplinare.