Come copiare lo stile di Caterina Balivo: dal tailleur a fiori all’abito midi

Caterina Balivo nonostante non sia più alla conduzione di “Vieni da me” è tornata in tv in altre vesti. Ecco come copiare lo stile della conduttrice napoletana.

Caterina Balivo dopo aver lasciato la conduzione di “Vieni da me” è tornata in tv come giudice della seconda edizione del programma di Rai 1 “Il cantante mascherato” accanto a Francesco Facchinetti, Patty Pravo, Flavio Insinna e Costantino Della Gherardesca.

Non solo, la conduttrice napoletana ieri ha partecipato anche al salotto domenicale di Mara Venier dove ha spiegato proprio nel corso della puntata di “Domenica In” i motivi per cui avrebbe lasciato il programma che conduceva con successo su Rai 1.

Nonostante la sua presenza in televisione non sia più assidua come prima la Balivo si dimostra ancora un’icona di stile. Vediamo come era vestita nelle sue ultime apparizioni televisive e come copiare i suoi look.

Ecco come copiare lo stile di Caterina Balivo

Caterina Balivo nonostante non sia più la regina dei pomeriggi di Rai 1 dopo aver lasciato la conduzione del programma “Vieni da Me” si dimostra ancora un’icona di stile.

Ieri pomeriggio ospite nel salotto di Mara Venier a “Domenica In” la conduttrice napoletana ha spiegato il motivo per cui avrebbe rinunciato al suo programma, in particolare per questioni personali e di organizzazione familiare. Di recente vi avevamo parlato del suo rapporto con il marito e con la sua famiglia in generale.

“È dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv – le sue parole – ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro”. Poi però con l’arrivo della pandemia qualcosa è cambiato. “Il coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto – ha proseguito – e pensare di passare un anno senza di lui a casa non ce l’ho fatta”.

In quest’occasione la Balivo non ha rinunciato a curare come sempre il suo look impeccabile e ha indossato un tailleur dal taglio maschile e ma dai toni completamente femminili. L’abito fiorato a sfondo nero con i fiori di color fucsia, celeste, lilla e arancione, perfetto da indossare a primavera è a firma di Marco Bologna.

Ai piedi indossava un paio di decolleté color lilla a firma di Francesco Sacco.

Il modello che abbiamo trovato per voi e che assomiglia a quello indossata da Caterina Balivo è di Markup. Il blazer viene 114,90 euro mentre i pantaloni 69,90 euro.

Ed ora scopriamo com’era vestita Caterina Balivo nel programma “Il Cantante mascherato”. La conduttrice napoletana indossava un abito midi modello “Olivia” Monogram al costo di 595,00 euro a firma The Attico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Closet Italy 💗 (@closet_italy)

Trovarne uno simile per copiare la conduttrice non è stato semplice. Ma uno chemisier comunque bello ed elegante che abbiamo trovato è di Emmy Short Dress. Scontato al 60% l’abito viene 103,99 euro anziché 259,99 euro.

E a voi piace lo stile di Caterina Balivo?