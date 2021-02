Belen Rodriguez incinta, dedica ad Antonino Spinalbese per il compleanno: “L’anima più bella”

By

Belen Rodriguez, dedica d’amore al fidanzato Antonino Spinalbese per il suo compleanno: “Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato”.

Belen Rodriguez dedica parole d’amore al fidanzato Antonino Spinalbese per il suo compleanno. La showgirl argentina pubblica la foto che vedete qui in alto scrivendo parole importanti per l’uomo che è entrato improvvisamente nella sua vita facendole ritrovare la serenità che pensava di aver perso.

Totalmente innamorata del 25enne, la Rodriguez tira fuori tutte le proprie emozioni, i propri sentimenti, facendogli una dedica pubblica e importante per il compleanno. Parole che hanno anche conquistato i fans che applaudono le parole scritte da Belen.

Belen Rodriguez, dedica al fidanzato Antonino Spinalbese: “Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato”

Sempre più innamorata, sempre più serena, Belen Rodriguez si lascia coccolare dal fidanzato Antonino Spinalbese tra le cui braccia si sente protetta e al sicuro. Una sicurezza che traspare dalle parole che la Rodriguez ha deciso di dedicare al 25enne sui social.

“Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà. E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni. Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per ver fatto incrociare le nostre strade. Tua… Belen”, ha scritto la Rodriguez.



Parole importanti quelle di Belen che arrivano dopo settimane di rumors sulla presunta gravidanza della showgirl argentina. Belen e Antonino, dunque, diventeranno presto genitori? In attesa di scoprirlo, la coppia festeggia insieme il primo compleanno di Spinalbese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Che meraviglia”, “Siete bellissimi”, “Mi sono emozionata”, “Mi sono commossa, complimenti”, “Che spettacolo”, “Spero che sia quello del per sempre”, “Viva l’amore”, scrivono i fans felici per Belen e il suo nuovo amore che la rende serena.