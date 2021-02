Marilyn Manson ha abusato per anni di lei, fin dall’inizio della loro relazione: lo ha rivelato l’attrice Evan Rachel Wood scatenando un’ondata di indignazione.

Quando si sono conosciuti, lui l’avrebbe “adescata” e avrebbe cominciato a plagiare lentamente la sua psiche fino ad esercitare un controllo totale su di lei: è questa la storia raccontata recentemente dall’attrice divenuta famosa con Westworld, Evan Rachel Wood.

Che tra i due non ci fosse una relazione di tipo tradizionale era abbastanza facile da immaginare: quando hanno cominciato a frequentarsi, il Reverendo aveva esattamente il doppio degli anni della sua nuova compagna: lui 38, appena uscito dal divorzio dalla moglie Dita Von Teese, lei 19.

Una storia di molestie: le accuse della ex contro Marilyn Manson

Aveva già raccontato tempo fa di essere stata vittima di violenze sessuali, ma aveva sempre deciso di tacere sul nome del suo aggressore.

Oggi, a distanza di molti anni dall’inizio della relazione che le ha cambiato la vita, l’attrice Evan Rachel Wood ha deciso di uscire allo scoperto e di fare il nome e il cognome dell’uomo che le ha usato violenza. “Il nome dell’uomo che ha abusato di me è Brian Warner, più noto a tutti come Marilyn Manson. Ha iniziato ad adescarmi quando ero un’adolescente e ha orribilmente abusato di me per anni”.

Dal messaggio che la Wood ha scritto su Instagram si evince chiaramente che la sua dipendenza psicologica dall’ex compagno è stata molto profonda per diversi anni e che, anche a distanza di tempo dalla fine della loro relazione, l’ombra di Manson era ancora molto forte sulla sua psiche.

Oggi la donna afferma di sentirsi finalmente libera dell’influenza di Manson, del quale ha detto: “Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi. Non voglio più vivere con la paura dei ricatti o di una rappresaglia”.

Oggi la Wood ha deciso di denunciare non soltanto Manson, ma anche tutti coloro che, perfettamente consapevoli delle abitudini e dell’attitudine abusante dell’artista, gli hanno sempre permesso di continuare a lavorare e di comportarsi liberamente come voleva.

La Woods non è la sola a testimoniare pubblicamente contro Manson: ha collezionato anche le parole delle sue ex collaboratrici e fidanzate che avrebbero subito violenze psicologiche e fisiche nel corso degli anni.

Dai legali di Manson, così come dai suoi canali social ufficiali, non sono ancora arrivate smentite o commenti sulla vicenda, cosa che lascia pensare che si stia pensando a una strategia difensiva elaborata.

Quella della Wood è sicuramente una delle moltissime storie di donne vittima di violenza psicologica da parte di personalità maligne e dominanti come quella del narcisista. L’abuso narcisistico, in particolare, sembra presentare tutte le caratteristiche delle molestie subite negli anni dalla giovanissima Rachel.