Siete alla ricerca di una maschera viso che regali un incarnato luminoso, compatto e che idrati l’epidermide? La White Mask è la ricetta fai da te da provare assolutamente.

Prenderci cura della pelle del nostro viso, come di quella del corpo è il frutto di molto amore, costanza e pazienza nel gestire delle routine di bellezza che ogni giorno assicurano a qualsiasi donna una pelle giovane, fresca, idratata e luminosa.

Uno dei prodotti che non dovrebbe mancare mai è la maschera di bellezza, trattamento eccezionale che potrà essere applicata sul viso anche due volte a settimana. Preparare in casa un trattamento di bellezza unico come una maschera viso, sarà senza dubbio un ottimo modo per prendersi cura di se stesse in modo efficace, semplice e anche economico. Scopriamo come preparare in casa la ‘White Mask’ la maschera trattamento che regalerà alla vostra pelle immediati e visibili benefici. Se ami le ricette di bellezza fai da te non perdere la ricetta della maschera fai da te per i brufoli.

Come preparare la ‘White Mask’ al burro di cacao e argilla bianca, l’eccezionale ricetta di bellezza fai da te

Preparare in casa i cosmetici ed in particolare i trattamenti viso, è un ‘must’ tra le abitudini di moltissime donne che da semplici fruitori di prodotti di bellezza, sono diventate delle ‘spignattatrici’ seriali, creando in casa ogni sorta di prodotto di bellezza, come creme per il viso, maschere per i capelli o sieri anti età.

Oggi vogliamo svelarvi la ricetta di bellezza della bravissima beauty blogger e naturopata Martina Rodini, che ci regala una ‘White Mask’, un trattamento di bellezza che ci assicura già dalla prima applicazione un’epidermide idratata, luminosa e incredibilmente liscia. Se il freddo e il vento ti distruggono le labbra, prova questa ricetta naturale e fai da te!

Gli ingredienti:

8 grammi di olivem 1000 o altra tipologia di emulsionante

15 grammi di burro di cacao

66,4 grammi di acqua

10 grammi di argilla bianca

0,6 di cosgard (20 gocce di conservante)

Come preparare la White Mask passo dopo passo:

Per prima cosa si dovranno sciogliere a bagno maria il burro di cacao e l’emulsionante. Si potranno versare gli ingredienti in una ciotolina di vetro ben pulita che andrà inserita in un’altra pentola dove l’acqua bollente procederà a sciogliere questi ingredienti.

Una volta sciolti il burro di cacao e l’emulsionante si procederà con il togliere la ciotolina dall’acqua bollente e proseguire mescolando in modo veloce per circa 4 minuti gli ingredienti per creare un composto semiliquido e compatto. Gli ultimi minuti la frusta, potrà essere sostituita da un cappuccinatore elettrico e manuale.

Dopo aver creato la crema, si potrà aggiungere tutta l’argilla, aggiungendola poco alla volta. Dopo aver misurato il ph della maschera, che dovrà essere di 5.5. A questo punto si potrà aggiungere anche il conservante in gocce e la maschera sarà pronta per essere versata in un recipiente ed essere utilizzata. Un trattamento di bellezza illuminante e fortemente idratante.

La White mask, potrà essere utilizzata sulla pelle perfettamente pulita almeno due volte a settimana, lasciandola in posa per una ventina di minuti.