Vittorio Garrone è il compagno di Antonella Clerici: per lui si è trasferita in provincia ed è sicura che invecchieranno insieme.

Antonella Clerici non ha dubbi: il compagno Vittorio Garrone è l’uomo della sua vita, quell’amore unico che riempie il cuore di gioia donando serenità e tranquillità. Tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone c’è non solo un grandissimo amore, ma anche complicità e la stessa visione della vita.

Dopo aver vissuto per anni a Roma, la conduttrice di Raiuno ha scelto di lasciare la grande città per trasferirsi in campagna, nella tenuta del compagno con cui condivide la passione per la vita semplice, gli animali, in particolare cani e cavalli.

Vittorio Garrone e Antonella Clerici: un amore folle e un futuro insieme

Accanto a Vittorio Garrone, Antonella Clerici ha trovato la metà esatta della mela. Innamorata, serena, felice e sicura di avere accanto un uomo che condivide con lei gli stessa valori della vita e con cui invecchierà. A confessarlo è stata la stessa conduttrice in un’intervista rilasciata a Domenica In a maggio 2020.

“Ho incontrato un uomo meraviglioso che è Vittorio […] e aver recuperato il senso della provncia, della lentezza, della natura è stato molto bello. Abbiamo passato la quarantena con la mia famiglia allargata, ci sono anche due dei tre figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era scontato”, ha raccontato la Clerici all’amica Mara Venier parlando del grande amore che sta vivendo con il compagno Vittorio Garrone.

Con il compagno Vittorio, la Clerici ha trovato quella stabilità che desiderava da tempo al punto da non aver dubbi su quale sarà il futuro della loro storia d’amore. All’amica Mara Venier, infatti, con assoluta sincerità, ha confessato di vedersi accanto a Vittorio anche quando non sarà più giovane.

“Prima o poi, lasciamo i tempi alla natura che sono più lenti ma di grande sostanza e poi la sorpresa arriverà, come sboccia la primavera arriverà anche una richiesta… si prima o poi arriverà. Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò ma che non lascerò mai“, ha ammesso la conduttrice tornata su Raiuno sia con l’impegno quotidiano con il programma “E’ sempre mezzogiorno” che con “The voice senior” che sta ottenendo un grande successo.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Oggi è un altro giorno, la Clerici ha svelato come è nato il suo amore con Vittorio.

«Ci siamo conosciuti attraverso un’amica comune, una famosa nutrizionista mia amica da tanti anni, e lei ha sempre detto che noi eravamo fatti per stare insieme. Ma io non ho mai creduto a queste cose, poi a un certo punto ci siamo trovati entrambi liberi e belli, entrambi senza compagni. Lei ha organizzato questa cena e mi ha chiesto questo favore. Un giorno in cui era a Roma per lavoro siamo andati al ristorante e lui ha detto che per me è stato un colpo di fulmine. Lui era molto simpatico ed ha saputo conquistarmi e aspettare il momento giusto. Ci ha messo tre mesi, mi ha regalato una bellissima clessidra e mi ha detto “tutto il tempo che ti serve, io te lo darò”», ha raccontato ai microfoni di Serena Bortone.