Come riutilizzare i fogli di giornale? Scopri 5 possibili utilizzi

Spesso si buttano nella pattumiera della carta i fogli di giornale dopo averli letti, ma scopri 5 possibili utilizzi.

Viviamo in un’era completamente digitalizzata, tutto si fa con lo smartphon e pc acquisti on line, anche la lettura delle notizie e dei libri e tanto altro. Si è persa l’abitudine di toccare i fogli di quotidiani e sfogliare libri. Ma c’è chi preferisce ancora andare dal giornalaio e acquistare il quotidiano per leggere le notizie o andare in libreria e acquistare un libro da leggere. Anche se in pochi ma non si riesce a rinunciare a sfogliare il quotidiano davanti ad una tazza di caffè o tè.

Ma dopo aver letto il quotidiano non si fa altro che gettarlo nella pattumiera della carta, ma non è sempre conveniente farlo per un semplice motivo i fogli di giornale si possono riutilizzare in modi diversi, scopriamo come.

Come riutilizzare i fogli del giornale?

I fogli di giornale sono state sempre una risorsa per molte persone in particolar modo per le nostre nonne, ma per la nuova generazione è solo carta straccia, ma non è per nulla vero. Quando vi trovate davanti dei fogli di giornali di quotidiani ,ma anche quelli dei volantini non vi resta altro che riutilizzarli ecco in che modo.

1- Pulire i vetri: classico rimedio delle nonne, il successo è garantito vetri senza macchie e aloni. Dopo aver lavato i vetri con prodotti specifici, ma anche con aceto di vino potete lavarli, procedete ad asciugare velocemente con il foglio di giornale, ma ricordate che dovete iniziare dall’alto verso il basso, così eviterete di sporcare la parte già pulita. Il risultato saranno vetri puliti, senza aloni e striature.

2-Avvolgere oggetti delicati: quante volte vi è capitato di cambiare soprammobili in casa e sostituirli con altri ma non sapete come conservarli al meglio visto che sono delicati. Evitate di spendere soldi ad acquistare fogli di carta nuovi, potete avvolgere gli oggetti fragili nei fogli di carta.

3-Realizzare origami: potete dare libero sfogo alla vostra fantasia realizzando degli origami, l’unica attenzione che va posta è che si possono facilmente strappare. Seguite il video tutorial così sarà più semplice realizzarli.

4- Lucidare l’acciaio: si sa che spesso dopo aver lavato il lavandino in acciaio rimangono aloni e questo vi rende talvolta nervosi. Ma c’è un rimedio per far brillare il vostro acciaio bastano prodotti naturali. Ma se inumidite un foglio di giornale con acqua e aceto il risultato sarà a dir poco soddisfacente.

5-Per prevenire la puzza nella pattumiera: si sa che la pattumiera va pulita e sgrassata di continuo, ma dopo averla lavata per bene è necessario adottare un piccolo trucchetto. Nel bidone prima di mettere le buste adagiate i fogli di carta e distribuite un pò di bicarbonato di sodio che assorbirà eventuali cattivi odori. Ma se avete dei fondi del caffè, vanno bene comunque.

Ecco come riutilizzare al meglio i fogli di giornale.